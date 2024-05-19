«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на игру РПЛ в Грозном

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Зенит» в 29-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.35.

«Ахмат» с Адиевым задачу на концовку сезона выполнил. Удалось спастись. Не ожидал такой победной серии от грозненцев, тем более после тех 1:7 от «Балтики». Но тогда очень помогла встреча с ЦСКА, где армейцы два глупых удаления получили. «Ахмат» выиграл, а дальше пошло.

Думаю, с «Зенитом» грозненцы не будут столько времени уделять обороне, постараются сыграть посмелее, порадовать болельщиков ярким футболом, зрелищем. Терять нечего. А если вдруг «Зенит» ещё обыграют, это вообще что-то невероятное будет.

У «Зенита» всё ещё в атаке не клеится, матчи с ЦСКА ничего не изменили. Но с «Ахматом» в целом играют успешно, результативно. Может, поездка в Грозный как-то встряхнёт команду Семака. Отступать уже некуда. Если «Зенит» теряет очки, то складывает с себя чемпионские полномочия.

Думаю, игра получится весёлой. Не думаю, что «Ахмат» встанет в обороне и будет ждать, что предложит «Зенит». Грозненцы постараются сами сыграть раскованно, в атаку. Кураж есть, уверенность появилась. Ставлю на «обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».