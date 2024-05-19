«Ахмат» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на встречу чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 2.00.

«В 29-м туре чемпионата России «Ахмат» сыграет с «Зенитом». Очень не вовремя эта встреча будет проходить для питерцев. Им нужно выходить из кризиса, прерывать серию без побед. А в соперниках у них сейчас клуб, который показывает одни из лучших результатов за последнее время.

«Ахмат» сейчас выступает очень успешно. Только один клуб выигрывал столько же в последнее время — лидирующее «Динамо». Грозненцы идут на серии побед из пяти встреч, за время которых они также одолели ЦСКА (2:1), «Краснодар» (1:0) и «Крылья Советов» (2:0). Само собой, до этого таких же успехов клуб не так часто добивался, так что в таблице он всё ещё идёт не так высоко — на 10-й строчке. Но зато сохранение прописки в лиге он себе почти обеспечил.

На фоне «Ахмата» «Зенит», конечно, выглядит очень плохо. В четырёх турах кряду клуб не смог выиграть — 0:2 от «Рубина», 0:1 от «Динамо», 1:1 от «Факела» и 0:1 от ЦСКА. Как минимум в паре игр питерцы были близки к успеху, но вот просто не шёл у них мяч в ворота. Но хоть в Кубке России смогла команда Семака на неделе победить, пусть и в серии пенальти — 1:0 с ЦСКА. Сине-бело-голубые, таким образом, имеют шанс на победу в турнире.

Если же возвращаться в РПЛ, то там ситуация у команды пока не критическая. Хотя сейчас не всё в руках самого «Зенита». «Динамо» лидирует в турнире и отрывается от преследователя на два очка. Так что, если москвичи выиграют в оставшихся турах, то не дадут питерцам завоевать очередное чемпионство.

Само собой, уже тяжело верить и ставить на победу «Зенита». Тем более сейчас у него в соперниках «Ахмат», показывающий удивительные результаты в последнее время. Грозненцы, конечно, в чемпионате уже ни за что не борются. Но, думаю, они не откажутся продлить свою серию побед, тем более в матче с многократным чемпионом страны.

Но на победу ставить тут не стану. Лучше предложу ставку на голы. Это финал сезона. У «Зенита» осталось два матча, чтобы побороться за чемпионство ещё. Так что команда явно будет настроена на борьбу все 90 минут. «Ахмат» тоже найдёт чем ответить», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».