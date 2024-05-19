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«Барселона» — «Райо Вальекано»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Барселона» — «Райо Вальекано»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 2.16.

«Барселона» практически опередила «Жирону» в борьбе за второе место в турнирной таблице, но это нужно ещё окончательно закрепить. И матч с «Райо Вальекано» подходит для этого как нельзя лучше. Ведь гостям уже, по сути дела, ничего не надо. В прошлом туре сине-гранатовые без проблем обыграли дома «Реал Сосьедад» (2:0). И точно рассчитывают проделать то же самое со своим очередным оппонентом.

Испания - Примера . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Барселона
Барселона
1-й тайм
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Левандовски – 3'    

«Райо Вальекано» уже не может вылететь. Свою главную победу на финишном отрезке «Райо Вальекано» одержал в прошлом туре, когда одолел «Гранаду» — 2:1. В матче первого круга в Мадриде между этими соперниками была зафиксирована ничья – 1:1. Сейчас такой вариант выглядит невозможным.

«Барселона» выиграет с разницей в два-три мяча и окончательно обеспечит себе второе место в чемпионате», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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