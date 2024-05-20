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Букмекеры оценили шансы ЦСКА победить «Пари НН»

Букмекеры оценили шансы ЦСКА победить «Пари НН»
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20 мая в Нижнем Новгороде состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — ЦСКА. Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Владимира Федотова: поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 2.32. Это примерно 43% вероятности. Успех нижегородцев оценён в 3.33 (30%). Ставки на ничью принимаются за 3.58 (27%).

При этом эксперты не рассчитывают на высокую результативность: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68.

Если забьют футболисты «Пари НН», сыграет коэффициент 1.46. Гол в исполнении ЦСКА доступен с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.98.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице, «Пари НН» располагается на 14-й строчке.

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