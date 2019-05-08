Жирный кэф. «Силькеборг» — «Систед»: прогноз и ставка (кф 3.10)

В рамках розыгрыша датского первого дивизиона я бы хотел проанализировать поединок, в котором «Силькеборг» примет «Систед».

«Силькеборг»

«Силькеборг» без преувеличения можно назвать самым сильным клубом первого датского дивизиона. Представитель Ютландии ещё в прошлом сезоне играл в Суперлиге, и, как результат, имеет самый сильный ростер, где каждая линия укомплектована опытнейшими игроками, выступавшими на самом высоком уровне.



Неудивительно, что именно бело-голубые являются одними из главных претендентов на повышение в классе в этом сезоне. Так, после 29 туров «Силькеборг» возглавляет турнирную таблицу, демонстрируя при этом очень мощный футбол.



Атака «рыцарей» после перехода Ронни Шварца из норвежского «Сапсборга» стала выглядеть куда лучше, поражая ворота соперников со средним показателем 1,62 гола. Защита также смотрится неплохо, пропуская чуть более одного гола (1,23) при среднем показателе лиги 1,4 гола. Стоит также отметить, что ни одна команда в этом чемпионате не имеет показатель ниже 1 гола в среднем за матч.



Общая статистика «Силькеборга» в последних 5 турах выглядит так: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение при разнице голов +2 (7-5). На родном «ДЖУСК Парк» подопечные Майкла Хансена набрали 20 очков из 30 возможных в последних 10 турах (лучший показатель лиги).

«Систед»

«Систед», напротив, крайне неудачно выступает в этом сезоне. После 29 поединков подопечные Бо Томсена занимают 11-ю строчку в турнирной таблице, вплотную приблизившись к вылету во второй дивизион, откуда они и квалифицировались в позапрошлом сезоне.



Передняя линия «островитян» демонстрирует крайне слабую игру, поражая ворота оппонентов с показателем 1,06 гола (второй худший результат в лиге). Защита также не радует, пропуская 1,72 гола при уже упомянутом среднем показателе чемпионата 1,23.



В последних 5 турах команда набрала только 6 очков из 15 возможных. За пределами «Спарекассен» дела еще хуже: 3 очка в последних 5 матчах и худшая выездная форма в первом дивизионе на данный момент.

Прогноз на «Силькеборг» — «Систед» с жирным кэфом

Прогноз. «Силькеборг» на голову выше своего соперника и, безусловно, будет явным претендентом на 3 очка в предстоящем поединке. Неплохим вариантом для основной ставки станет победа «Силькеборга» при ТБ 2.5 за 3.1. Также можно взять чистую победу хозяев с учётом форы (-1) за 1.88.



Ставка №1: победа «Силькеборга» и ТБ 2.5 за 3.1

Ставка №2: победа «Силькеборга» с учётом форы (-1) за 1.88.