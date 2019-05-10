«Фиорентина» – «Милан». Прогноз: Гаттузо продолжит погоню за Лигой чемпионов

11 мая в матче 36-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» на стадионе «Артемио Франки» сыграет с «Миланом». Букмекеры отдают минимальное преимущество гостям: ставки на победу «россонери» предлагаются с коэффициентом 2.48.

«Фиорентина» – «Милан» (11.05.2019)

«Милан» продолжает погоню за путёвкой в Лигу чемпионов. За три тура до окончания первенства «россонери» занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от «Аталанты» на три очка. С учётом приятного календаря, шансы более-менее реальные.

Ни один из оставшихся соперников не входит в топ-10 и не имеет турнирной мотивации. «Фиорентина» и СПАЛ спокойно закончат сезон в середине, а «Фрозиноне» упустил даже теоретические шансы на спасение. Потерять очки на таком отрезке нынешний «Милан» может запросто, но в случае неудачи поводов для оправданий не будет — расписание более чем удобное.



Беда в том, что подопечные Дженнаро Гаттузо по-прежнему не показывают внятной игры и много времени тратят на выяснение отношений. Неделю назад они с огромным скрипом сломили на своём поле сопротивление «Болоньи» (2:1): 3-9 по ударам в створ, 5-10 по угловым. Если бы не поймавший кураж Джанлуиджи Доннарумма и ужасная реализация гостей, всё закончилось бы куда печальнее.



«Фиорентина» уже давно потеряла турнирную мотивацию и играет в своё удовольствие. Получается так себе: предыдущая победа одержана 17 февраля, с тех пор за 11 туров набрано жалких пять очков. Ещё два месяца назад можно было мечтать о еврокубках, а теперь потолком видится 10-е место.



Несмотря на кошмарные результаты, порой «фиалки» смотрятся бодро. Это молодая команда с интересной атакой, которую губит нестабильность и постоянные ошибки в обороне. В удачный день она готова возить даже фаворитов, вот только по весне такие дни случаются крайне редко.



На стороне подопечных Винченцо Монтеллы разве что история личных встреч. «Милан» не выигрывал во Флоренции с марта 2014 года, с тех пор — два поражения и две ничьи в четырёх встречах. Только это и останавливает нас от ставки на лобовую победу гостей за бодрые 2.48.

А вот П2 с нулевой форой за 1.79 выглядит надёжно. «Фиорентина» явно находится не в лучшем состоянии, а вот гостям победа нужна любой ценой. Едва ли качество футбола получится высоким, но своего «россонери» с горем пополам, скорее всего, добьются. Второй вариант — Х2 + ТМ 3,5 мяча за 1.91.

Ставки на матч «Фиорентина» – Милан"

«Фиорентина» уже давно потеряла турнирную мотивацию и не побеждала с 17 февраля, с тех пор за 11 туров набрано жалких пять очков. П2 с нулевой форой за 1.79 выглядит надёжно. «Фиорентина» явно находится не в лучшем состоянии, а вот гостям победа нужна любой ценой. Иначе о топ-4 можно будет забыть.



Ставка №1: победа «Милана» с форой «0» за 1.79.



Ставка №2: «Милан» не проиграет и ТМ 3,5 мяча за 1.91.

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