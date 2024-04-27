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«Ювентус» — «Милан»: букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Италии

«Ювентус» — «Милан»: букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Италии
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27 апреля в Турине состоится матч 34-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Фаворитом матча считается «Ювентус»: поставить на победу подопечных Массимилиано Аллегри можно с коэффициентом 2.08. Успех миланцев оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.67.

При этом букмекеры не ждут от встречи Серии А большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Заключить пари на «обе команды забьют» можно за 1.87.

В пяти предыдущих очных матчах команд забивалось не более двух мячей.

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая «Ювентус» на пять очков. На первой строчке находится «Интер», досрочно обеспечивший себе скудетто.

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