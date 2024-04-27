Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» прервать неудачную серию в АПЛ

27 апреля в Лондоне на стадионе «Олимпийский» пройдёт матч 35-го тура чемпионата «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Начало встречи намечено на 14:30 мск.

«Ливерпуль» в четырёх предыдущих матчах АПЛ одержал лишь одну победу и опустился на третью строчку в турнирной таблице.

Несмотря на это, явными фаворитами считаются подопечные Юргена Клоппа: поставить на победу мерсисайдцев предлагается с коэффициентом 1.58. Это около 61% вероятности.

Успех «Вест Хэма» оценён в букмекерских конторах в 5.28 (18%). Ставки на ничью принимаются за 4.82 (21%).

Эксперты не сомневаются в высокой результативности встречи: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.50.