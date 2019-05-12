«Торонто» — «Филадельфия». Прогноз: Батлер сделает всё возможное

Батлер поведёт гостей за собой и наберёт от 13 баллов по сумме подборов и передач — в «Большом куше».

«Уорриорз» провели выдающий матч с «Рокетс», вырвали победу и закрыли серию. Стоит признать явные ошибки в предыдущем прогнозе относительно игры «Голден Стэйт» без Дюранта. Лидеры коллектива Стива Керра вспомнили былые времена и в очередной раз делом подтвердили своё величие.

Из трёх ставок в пользу «Хьюстона» прошёл лишь индивидуальный тотал техасцев больше 109,5 очка. Фора «-7» на «Рокетс» и победа команды Майка Д’Антони по итогам всего противостояния не сыграли. Харден набрал 35 баллов при 25 попытках в поле и 12 с линии штрафных, а на 5 ассистов пришлось 6 потерь. Бороде не хватало эффективности.

Главным потрясением стало выступление Карри. К большому перерыву на счету разыгрывающего «Уорриорз» значилось 0 очков и 3 фола. Казалось, индивидуальный тотал меньше 30,5 балла обязан проходить, но Стивен выдал свою самую результативную половину в плей-офф за всю карьеру и преодолел установленную планку.

«Хьюстон» — «Голден Стэйт». Прогноз: без Дюранта «Уорриорз» не потянут «Хьюстон» уверенно победит дома и пробьёт тотал в 109,5 очка — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 24 975 фишек.

Заход дня: chubaka48 поставил на победу «Уорриорз» за 3.6.

13 мая на паркете «Скотиабанк-Арены» «Торонто» сразится с «Филадельфией» в седьмом матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА. Прошлый поединок остался за «Сиксерс», но в предстоящей битве букмекеры отдают предпочтение «Рэпторс». Поставить на чистую победу канадцев можно за коэффициент 1.39.

Прогноз матча «Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс» (13.05.2019)

«Торонто» и «Филадельфия» получили достаточно времени для восстановления перед решающей схваткой. Ставки для обеих франшиз невероятно высоки. В случае провала любой из клубов с огромной вероятностью летом потеряет как минимум одну звезду и не факт, что сможет оставаться претендентом на трон Востока в ближайшие годы. От результата одного поединка зависит судьба нескольких лет.

Ник Нерс уже заявил, что лидеры отбегают на паркете столько, сколько смогут, поэтому резервисты, кроме Ибаки, получат крохи игрового времени, если основные баскетболисты смогут избежать проблем с персональными замечаниями. «Рэпторс» идут явными фаворитами у букмекеров, но проверять исход не рекомендуем.

Эмбиид набирает в среднем лишь 17 очков за матч, но канадцы довели серию до седьмого поединка. У самого опасного игрока «Сиксерс» колоссальные проблемы, у «Торонто» вся основа находится в полном здравии, однако даже этого не хватило «Рэпторс», чтобы решить все вопросы раньше.

Если посмотреть на потенциальную дуэль Батлера и Леонарда, то здесь не всё однозначно. Один на один Кавай, разумеется, выглядит предпочтительнее, но Джимми оказывает фантастическое влияние на своих партнёров. Второй номер «Рэпторс» — это молчаливый лидер, который берёт подбор на своём щите, а потом забивает в нападении.

Форвард «Филадельфии» кроме исполнения прямых обязанностей успевает вправлять мозги Эмбииду, помогать тренерскому штабу, мотивировать одноклубников и приносить пользу «Сиксерс» во всех возможных компонентах. «Рэпторс» необходимо помогать Каваю, иначе канадцев ждёт плачевный результат.

Седьмые матчи редко получаются выдающимися с точки зрения набора очков, но уровень исполнителей в обеих командах высочайший, прорвать может в любую минуту. Брать общий низ достаточно рискованно, а вот проверить тотал самой нерезультативной четверти меньше 44,5 балла за 1.85 мы попробуем.

Похоже, что оба наставника нацелены выжать максимум из своих звёзд. При подобном подходе темп поединка снизится, а на определённых отрезках усталость конвертируется в промахи. Если учесть, что баскетболистам часто придётся полагаться на изоляции, то хотя бы в одной из четвертей мы наверняка увидим засуху. «Филадельфия» и «Торонто» умеют защищаться на должном уровне.

Тотал больше 12,5 пункта по сумме подборов и передач Батлера обязателен для рассмотрения. В первом поединке серии форвард «Сиксерс» присматривался к партнёрам, а затем выдал 11+5, 9+9, 11+5, 5+7 и 6+8 по части отскоков и ассистов. Лишь в одном из указанных матчей Джимми не преодолел установленный рубеж, так как отбегал меньше получаса.

В решающей седьмой битве можно не сомневаться, что при практически любых раскладах Батлер получит 40+ минут и за счёт активности и лидерских качеств соберёт очень солидную статистику. Джимми большие матчи только идут на пользу, он всегда расцветает, когда его команда нуждается в настоящем герое.

Заключительный выбор частично сделан наудачу, но определённая логика в нём присутствует. Букмекеры предлагают коэффициент 5 на то, что последним в матче очки наберёт Леонард. Если «Рэпторс» будут выигрывать, то постараются доводить мяч до своего лидера, на котором обязательно сфолят, а при равном счёте именно Каваю достанется потенциально победный бросок. Шансы на проход вполне приличные.

Ставки на матч «Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс»

В решающем матче наставники обеих команд по максимуму доверятся лидерам. Чудовищная нагрузка на основу приведёт к снижению темпа и дополнительным промахам. В связи с этим, проверим тотал самой нерезультативной четверти меньше 44,5 очка за 1.85.

Тащить «Филадельфию», естественно, придётся Батлеру. За пять последних матчей Джимми лишь один раз не преодолел планку в 12,5 балла по сумме подборов и передач. Тогда форвард «Сиксерс» не отыграл и получаса. В ближайшем поединке Бретт Браун выжмет из своего 23 номера все соки.

Выбор №1: индивидуальный тотал суммы подборов и передач Джимми Батлера больше 12,5 за 1.94

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 470 фишек)

Выбор №2: тотал самой нерезультативной четверти меньше 44,5 очка за 1.85

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 425 фишек)

Выбор №3: Кавай Леонард забросит последним за 5

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 2000 фишек)



Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 23 475 фишек.



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