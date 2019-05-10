«Хьюстон» — «Голден Стэйт». Прогноз: без Дюранта «Уорриорз» не потянут

«Филадельфия», оказавшись прижатой к стене, провела матч с «Торонто» с потрясающим настроем, и теперь нас ждёт седьмой поединок в данной серии. О проходе безумной ставки на овертайм мечтать не пришлось, хозяева доминировали на щитах и действовали куда агрессивнее.



Зато сыграли оба выбора на личную статистику. Дэнни Грин набрал всего лишь 8 баллов за результативность при взятом тотале меньше 11. Батлер, как мы и ожидали, повёл «Сиксерс» вперёд и с запасом пробил планку в 33,5 пункта по сумме очков, подборов и передач. Джимми выдал линейку 25+6+8 при 50% реализации в поле.

«Филадельфия» — «Торонто». Прогноз: Батлер проявит лидерские качества С вечно больным Эмбиидом тащить «Филадельфию» придётся Джимми Батлеру — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 26 580 фишек.



Заход дня: 446202i446202 выбрал победу «Трэйл Блэйзерс» с форой «-3,5» и тотал Джимми Батлера больше 33,5 балла по сумме очков, подборов и передач с общим коэффициентом 3.579

11 мая в «Тойота-центре» состоится шестой матч полуфинальной серии Западной конференции между «Хьюстоном» и «Голден Стэйт» Пока «Уорриорз» впереди 3-2, но из-за травмы Дюранта явным фаворитом предстоящего сражения, по мнению букмекеров, становятся «Рокетс». Поставить на чистую победу Хардена и компании с учётом овертайма можно за коэффициент 1.33.

Прогноз матча «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» (11.05.2019)

Интрига в противостоянии между «Рокетс» и «Уорриорз» из-за травмы Дюранта возобновилась с новой силой. Пожалуй, впервые после перехода Кей Ди в «Голден Стэйт» над могучей династией нависла угроза вылета из плей-офф. Да, в прошлом сезоне коллектив Стива Керра уступал тому же «Хьюстону» 3-2, но тогда повреждение получил Крис Пол.



Для «Рокетс» настал момент истины. Если Харден с партнёрами и сейчас не смогут преодолеть препятствие в виде «Уорриорз», то в ближайшие годы «Хьюстон» вряд ли будет претендовать на чемпионство из-за забитой платёжки и стареющего Пола. Майку Д’Антони пора действовать, но для свержения династии необходимо сделать обязательный первый шаг в виде виктории в шестом матче серии.



Предпосылки для уверенной победы у «Рокетс» потрясающие. Дюрант – это не только 34 очка в среднем за матч с бросковой линейкой 51/42/90. Кей Ди прекрасно отрабатывал в обороне, отвлекал на себя внимание цепного пса Пи Джей Такера и был незаменимым элементом ротации.



В серии с «Хьюстоном» Дюрант проводил на паркете в среднем больше 42 минут даже с учётом повреждения в пятом поединке. Стиву Керру придётся увеличивать роль других исполнителей. Разумеется, часть бросков возьмут на себя Карри и Томпсон, но кто будет бегать 2/3 часа вместо Кей Ди? Игуодала, Грин, Клэй и Стивен и так получают фантастическую нагрузку.



В прошлом плей-офф неплохо в защите проявил себя Луни, на коротких отрезках пользу способны принести Ливингстон, Йеребко, Кук и Маккинни, но всё это баскетболисты совершенно другого уровня. Напрашиваются две классические ставки в пользу хозяев. Победа «Рокетс» с форой «-7» за 1.92 и тотал «Хьюстона» больше 109,5 очка за 1.79.



Без Дюранта дополнительная работа в обороне достанется Карри, Луни и Маккинни. Томпсон, Игуодала и Грин делают в защите всё возможное, но «Рокетс» — команда с выдающимся уровнем интеллекта и нацеленностью использовать каждую слабость оппонента. «Хьюстон» станет раз за разом давить на болевые точки «Голден Стэйт», а поддержка фанатов поможет Гордону, Такеру, Риверсу и остальным эффективнее атаковать из-за дуги.



В двух прошлых поединках в «Тойота-центре» Дюрант в сумме набрал 80+10+11. Такого игрока невозможно заменить без потери в качестве. «Голден Стэйт» становился чемпионом и без Кей Ди, но тогда все лидеры были моложе, а «Хьюстон» во главе с Харденом лишь готовился превратится в настоящего монстра.



Седьмой матч неизбежен, но уже сейчас мы сделаем ещё одну долгосрочную ставку и проверим победу «Рокетс» в серии за коэффициент 2.56. Предложение букмекеров выглядит чересчур щедрым, к нему стоит присмотреться, пока котировки резко не просели. Перед решающей битвой в серии «Хьюстон» может и вовсе идти фаворитом.



За 1.9 возьмём индивидуальный тотал Карри меньше 30,5 очка. В нынешнем плей-офф разыгрывающий «Уорриоз» только в первом поединке с «Клипперс» преодолел установленный рубеж, но из-за травмы Дюранта прошлая статистика не играет особой роли. Стивен получит дополнительные броски, однако Харден с Полом станут особенно часто вылавливать его на изоляции.



У Майка Д’Антони наверняка в голове есть простой и логичный план победы над «Голден Стэйт»: заставить Карри потратить огромное количество сил на действия в обороне, а без чудес в атаке от 30 номера «Уорриорз» с огромной вероятностью выдадут ужасный процент с игры. Согласитесь, на бумаге всё вполне реалистично.

Ставки на матч «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

Травма Дюранта является важнейшим событием в серии между «Голден Стэйт» и «Хьюстоном». Харден и компания обязаны доводить дело до седьмого матча, а там обязательно появится шанс свергнуть династию. Победа «Рокетс» с форой «-7» и тотал хозяев больше 109,5 очка обязательны рассмотрения.

Для уверенной виктории хозяевам необходимо по максимуму нагрузить работой в защите главного снайпера «Уорриорз». В этой связи, перспективно выглядит тотал меньше 30,5 очка Карри. Майк Д’Антони сделает всё возможное, чтобы выключить из игры лидера оппонентов.



Выбор №1: победа «Рокетс» с форой «-7» за 1.92



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 460 фишек)



Выбор №2: индивидуальный тотал «Рокетс» больше 109,5 очка за 1.79



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 395 фишек)



Выбор №3: индивидуальный тотал Стивена Карри меньше 30,5 очка за 1.9



Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 450 фишек)



Долгосрочная ставка №5: победа «Рокетс» в серии с «Уорриорз» за 2.56



Ставка: 1000 фишек (возможная прибыль 1560 фишек)



Итого: сделано 4 ставки на сумму 2500 фишек. В банке осталось 24 080 фишек.



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