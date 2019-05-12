Россия — Чехия. Прогноз: Малкин вновь не уйдёт без очков

13 мая в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе сыграет с Чехией. Букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: ставки на победу россиян в основное время предлагаются с коэффициентом 1.56.

Россия — Чехия (13.05.2019)

Очная встреча лидеров группы В, успевших одержать на ЧМ-2019 по две победы. Сборная России довольно буднично убрала с пути Норвегию и Австрию, в каждом из случаев забросив по пять шайб. Обе игры получились похожими: неплохой в целом хоккей, но с солидным процентом брака и эпизодическими провалами.

Пока создаётся впечатление, что сборная России уязвима к атакам с ходу и испытывает трудности при переходе в оборону. Если это не вызвано экономией сил в связи с низким уровнем соперников, проблем избежать не удастся: перехватить и убежать нынешняя Чехия умеет на зависть.

Раз уж норвежцы и австрийцы стабильно создавали остроту резкими контратаками, то чехи с Ворачеком, Палатом, Враной и Коваржем смогут подходить к воротам за несколько секунд. Умение перейти из обороны в нападение парой быстрых передач они наглядно продемонстрировали в поединке со Швецией (5:2).

Подопечные Милоша Ржиги очень понравились на старте турнира. Они очень смело действовали с грозными шведами (вчистую переиграли их в первом периоде), не стеснялись идти в чужую зону большими силами и даже выстояли в трудные минуты. А затем просто разнесли сборную Норвегии (7:2), решив все вопросы за 25 минут.

В связи с этим есть подозрение, что букмекеры немного переоценивают сборную России. Чехи великолепно готовы физически, наши хоккеисты на старте ЧМ-2019 выглядят тяжелее. Плюс предыдущую встречу подопечные Ильи Воробьёва провели на день позже — после тяжёлого сезона и перелётов этот фактор способен сказаться.

Разумеется, шансы россиян всё равно выше — слишком уж мощный у них состав. Но едва ли игра получится простой. С качеством хоккея у чехов порядок, а трибуны в соседней Братиславе явно будут на их стороне. П2 с форой "+1,5" за 1.90 — достойный вариант, можно даже проверить лобовую ничью за мощные 5.20.

Также есть пара любопытных вариантов в личной статистике. ТБ 0,5 очка Малкина и Кузнецова идёт с одинаковым коэффициентом 1.85. Оба получают много времени в большинстве и фактически ведут игру команды. В матче с топ-соперником нагрузка на лидеров увеличивается, так что можно взять одну из этих ставок по вкусу.

Предложение посмелее — ТБ 0,5 очка Сергачёва за 2.55. Михаил часто выходит с ведущими тройками, старается обострять, смело подключается к атакам и не стесняется бросать. Ну и играет в большинстве. Вариант опасный, но за такой коэффициент рассмотреть стоит. Зацепить передачу ему вполне по силам.

Ставки на матч Россия — Чехия

Чехи великолепно готовы физически, наши хоккеисты на старте ЧМ-2019 выглядят тяжелее. Плюс предыдущую встречу подопечные Ильи Воробьёва провели на день позже — после тяжёлого сезона и перелётов этот фактор способен сказаться. П2 с форой "+1,5" за 1.90 — достойный вариант, можно даже проверить лобовую ничью за мощные 5.20.

Ставка №1: победа Чехии с форой "+1,5" за 1.90.

Ставка №2: ТБ 0,5 очка Малкина за 1.85.

Ставка №3: ТБ 0,5 очка Кузнецова за 1.85.

Ставка №4: ТБ 0,5 очка Сергачёва за 2.55.

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