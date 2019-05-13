Норвегия – Швеция. Прогноз: «тре крунур» не пожалеют соседа

13 мая в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Норвегии на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе сыграет с Швецией. Букмекеры отдают явное преимущество гостям: ставки на победу «тре крунур» в основное время предлагаются с коэффициентом 1.07.

Норвегия – Швеция (13.05.2019)

В последнее время сборная Швеции постоянно испытывает трудности в матчах с соседом на чемпионате мира. 3:2, 2:1, 5:1, 3:1, 4:5 Б — вот результаты пяти предыдущих встреч. Но эта статистика может ввести в заблуждение: команды не играли друг с другом уже три года. И за это время норвежцы заметно ослабли.

На ОИ-2018 шведы спокойно победили со счётом 4:0, чего-то подобного можно ждать и на этот раз. Сборная Норвегии вот уже несколько лет практически не обновляется и постепенно сдаёт позиции. Лидером остаётся 35-летний Патрик Торесен, который приближается к закату карьеры и творит волшебство реже прежнего.

Подопечные Петтера Торесена начинают турнир матчами с фаворитами группы В, до шведов была Россия и Чехия. Сборная Норвегии уверенно проиграла оба поединка (2:5 и 2:7), так что рассчитывать на интригу особо не приходится. «Тре крунур» заметно сильнее и способны без лишних физических затрат сделать разницу в 3-4 шайбы.

Шведы уступили команде Чехии на старте турнира (2:5), а потом отвели душу на несчастной Италии (8:0). Несмотря на итоговый счёт, все вышло не так уж просто — запрягали скандинавы очень долго. Шесть из восьми шайб случились в заключительном периоде, так что поводы для недовольства у Рикарда Грёнборга имеются.

«Тре крунур» провалили первый период и в матче с Чехией, ломать эту неприятную тенденцию надо поскорее. Тем более что норвежцы исправно заваливают дебют: россияне и чехи забивали им на первых минутах. «Гол к восьмой минуте» за 2.10, П2 к исходу 10 минут за 2.16 — вполне рабочие варианты.

В целом Норвегия старается играть весело и не стесняется лезть в атаку, свои моменты она создаёт. В теории это обещает нам веселый хоккей с обилием опасных моментов, ведь «тре крунур» любят и умеют плести кружева, порой даже увлекаясь ими сверх меры. ТБ 6 шайб за 2.10, ТБ 1,5 шайбы в каждом периоде за 4.70, Швеция забьёт в каждом периоде за 1.84 — выбирать есть из чего.

Ставки на матч Норвегия – Швеция

Норвежцы исправно заваливают дебют: россияне и чехи забивали им на первых минутах. Швеция в стартовых матчах долго запрягала, и эту проблему явно пора решать. «Гол к восьмой минуте» за 2.10, П2 к исходу 10 минут за 2.16 — вполне рабочие варианты.

Ставка №1: гол к восьмой минуте за 2.10.

Ставка №2: победа Швеции к исходу 10 минут за 2.16.

Ставка №3: ТБ 6 шайб за 2.10.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.