«Аталанта» — «Лацио». Прогноз: Гасперини и Индзаги не станут раскрываться

В начале мая «Аталанта» победила римлян на их поле. Теперь на кону трофей.

15 мая в финальном матче Кубка Италии «Аталанта» на стадионе «Олимпико» в Риме сыграет с «Лацио». Букмекеры не видят фаворита в этом противостоянии: ставки на победу каждого из глубов в основное время предлагаются с коэффициентом 2.74.

«Аталанта» — «Лацио» (15.05.2019)

Кубок Италии поддерживает тренды Лиги чемпионов, сюрпризов было предостаточно. Никаких «Ювентусов», «Наполи» и «Интеров»: до решающего матча добрались две команды, которые не просто проводят весьма разные сезоны, но и вообще тянут на антиподов. Настолько они не похожи друг на друга.

Ультраатакующая «Аталанта» забила больше всех в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии (73, никто из оставшихся клубов не добрался и до 70). «Богиня» пытается диктовать свою волю любому сопернику, много контролирует мяч (56,5%), покоряет нейтральных болельщиков яркой игрой и близка к попаданию в Лигу чемпионов.

«Лацио», напротив, не сумел сохранить прошлогодние результаты и за два тура до окончания первенства отстаёт от зоны еврокубков на четыре очка. Римляне действуют прагматично и любят вертикальный футбол с быстрым преодолением центра поля. Отсюда скромная результативность (52 гола) и средний процент владения мячом (50,6%).

По качеству игры «Аталанта», конечно, выглядит предпочтительнее, но «Лацио» будет играть на своём стадионе (хотя формально и считается гостем финала Кубка Италии). Пожалуй, это выравнивает шансы. Выравнивает настолько, что можно не мудрить и просто взять лобовую ничью за отличный коэффициент 3.40.

Но есть проблема — кадровые потери. У «Аталанты» все сильнейшие в строю, а вот Симоне Индзаги не сможет рассчитывать сразу на нескольких важных исполнителей. Основной голкипер Стракоша, бесценный Милинкович-Савич, а также Джордан Лукаку и Валон Бериша пропустят финал. Это ощутимо бьёт по шансам римлян.

Скорее всего, дебют получится закрытым. Цена ошибки очень высока, ведь шанс взять полноценный трофей при живом «Ювентусе» выпадает редко. Соответственно, форсировать события и раскрываться сверх меры смысла нет. «Аталанта» играет смело, но не безрассудно. Потому возьмём «гол в первые 26 минут — нет» за 2.03.

Ставки на исход выглядят опасно, соперники действительно близки по уровню. Если бы матч проходил на нейтральном поле, П1 с нулевой форой за 1.97 смотрелась бы замечательно. Но в Риме «Лацио» выиграл три из пяти предыдущих встреч при одной ничьей и одном поражении. Которое случилось совсем недавно — 5 мая (1:3).

В общем, более или менее симпатично выглядит разве что 1Х + ТМ 3,5 мяча за 2.13. Можно перестраховаться и взять 1Х + ТМ 4,5 мяча за 1.71. «Аталанта» на ходу (четыре победы в чемпионате Италии подряд), а «Лацио» остался без нескольких важных игроков.

Ставки на матч «Аталанта» — «Лацио»

По качеству игры «Аталанта», конечно, выглядит предпочтительнее, но «Лацио» будет играть на своём стадионе (хотя формально и считается гостем финала Кубка Италии). Пожалуй, это выравнивает шансы.

У «Аталанты» все сильнейшие в строю, а вот Симоне Индзаги не сможет рассчитывать сразу на нескольких важных исполнителей. Основной голкипер Стракоша, бесценный Милинкович-Савич, а также Джордан Лукаку и Валон Бериша пропустят финал.

Ставка №1: гол в первые 26 минут — нет за 2.03.

Ставка №2: «Аталанта» не проиграет + ТМ 3,5 мяча за 2.13.

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