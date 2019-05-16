«Зенит-Казань» — «Чивитанова». Прогноз: красивый финал обеспечен

18 мая в Берлине «Зенит-Казань» и «Чивитанова» закроют клубный сезон в финале Лиги чемпионов. Битва ожидается знатная! Но больше шансов всё же у российского клуба. Объясню, почему.

Прогноз матча «Зенит-Казань» — «Чивитанова» (18.05.2019)

С разным настроением подходят команды к этому финалу. Казанский клуб находится в небольшом нокдауне после фиаско в серии с «Кузбассом». Вряд ли кто-то реально мог предположить, что казанцы проиграют чемпионат России, но это случилось. И про нокдаун не фигура речи. Поражение стало тяжёлым ударом для «Зенита».

Выходили казанцы из этого состояния с помощью выходных и командного ужина, а уже в среду улетели в Берлин. То есть получили практически 3 полноценных дня для тренировок.



Что до «Чивитановы», то в среду этот клуб снял своё проклятие из 7 проигранных финалов кряду. Команда Де Джорджи совершила потрясающий камбэк со счёта 0:2 в выездном матче с «Перуджей». Несмотря на 19 эйсов соперника, несмотря на всё давление. Блестящий матч.



Казалось бы, после такой победы итальянский клуб – явный фаворит. Но я всё же считаю, что у Казани шансов побольше. Во-первых, подготовка. «Зенит-Казань» готовился выйти на пик формы целенаправленно к Лиге чемпионов. Собственно, мы увидели в матчах в Кемерово, что нагрузки отпускать начали. Другой вопрос, что пик реакклиматизации пришёлся на 4-й матч. Но уверен, что у Алекно и тренера по физподготовке Сергея Алексеева всё будет под контролем. «Чивитанова» же явно делала ставку на финал чемпионата. Да, между 5-й игрой и финалом Лиги чемпионов всего 4 дня, но форма итальянцев явно идёт по нисходящей. Удастся ли удержать? Не уверен.



Второй момент – эмоции. «Зенит» долгое время, по меткому выражению Владимира Алекно, был сытым, но теперь просыпается голод. Итальянцы же оставили кучу сил и эмоций в финале с «Перуджей». Да, видно было по награждению, как они пытаются сохранить их, но о 100%-й готовности речь всё равно не идёт. Поэтому мне нравится ставка на «Зенит-Казань» за 1.85.



Если говорить о составах команд, то у Казани шестёрка посбалансированнее, у «Чивитановы» — позвёзднее. Желание таскать рояль у итальянцев просыпается нечасто, но если не в финале Лиги чемпионов, то где?



Из очных встреч стоит рассматривать только одну – знаменитый матч клубного чемпионата мира, где «Зенит» умудрился проиграть с 14:9 на тай-брейке. Там казанцам удалось прихватить Хуанторену и периодически лишать Бруно игры с Симоном – важного козыря «Чивитановы». А вот с Леалом и Соколовым не справились.



В том матче Казань проиграла ещё и защиту. На этот раз такого быть не должно. В этом плане Эрвин Нгапет в команду уже встроился, и если в атаке он зачастую проседает, то в плане защитном команда стала сильнее.

Не будем забывать о факторе Андерсона. Для Мэтта этот матч будет последним за Казань, и после 7 лет американец наверняка постарается выдать всё лучшее. Обычно в ключевых матчах это у него получается, особенно на европейской арене.



Два последних матча между командами завершились тай-брейками, и я не вижу, почему эта история не может повториться и в 3-й раз. Ставка на 5 сетов в матче за 2.74 неплохая. Менее рисковый вариант – ТБ 182.5 очка за 1.74.

Ставки на матч «Зенит-Казань» — «Чивитанова» (18.05.2019)

Нас ждёт зрелище не хуже футбольного финала Лиги чемпионов, как бы игра не закончилась, вы должны её посмотреть.



Несмотря на то что Казань свой чемпионат проиграла, а итальянцы только что выиграли, я бы ставил здесь на российский клуб. «Зениту» нужно спасать сезон, да и готовилась команда выйти на пик явно к Лиге чемпионов. Итальянцам же будет непросто отыграть 2 финальных матча за 4 дня. Поэтому ставка на «Зенит-Казань» за 1.85 выглядит хорошо.



Два последних очных поединка этих клубов заканчивались тай-брейками. Да ещё и на балансе. Поэтому если ставить на тотал, то однозначно на верховой. ТБ 182.5 очка за 1.74 смотрится подарком. Удачных ставок!



Ставка: победа «Зенит-Казань» за 1.85.



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