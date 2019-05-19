Швейцария — Россия. Прогноз: Орлов поможет Кучерову, Малкину и Овечкину

19 мая в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Швейцарии на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе встретится с Россией. Букмекеры отдают преимущество номинальным гостям: ставки на победу «красной машины» в основное время предлагаются с коэффициентом 1.38.

Швейцария — Россия (19.05.2019)

Сборная России великолепно прошла первую часть чемпионата мира. Пять побед в пяти матчах (все — в основное время), чистое первое место в группе В и сумасшедшая разница шайб 26-3. На определённых отрезках, разумеется, возникали трудности, но для раздутого турнира с обилием проходных соперников это нормально.

Торопиться с выходом на пик формы никто не планировал, выпрыгивать из штанов в матчах с Норвегией и Австрией — тоже. На таком фоне определённые перепады и неудачные периоды неизбежны, но пытаться выдать это за полноценную проблему немного смешно: слишком похоже на типичное ворчание от скуки.

По факту россияне одержали пять уверенных побед в пяти матчах, а искать тёмные пятна на солнце при желании можно когда угодно. Подопечные Ильи Воробьёва смогли перетерпеть тяжёлые минуты в играх с Чехией и Латвией, стабильно находя способ оказаться сильнее. Более-менее напрягают разве что два фактора.

Первый — оборона. Обрезов и ошибок в своей зоне достаточно, а атаки оппонентов с ходу частенько становились для наших хоккеистов нерешаемой задачей. Пожалуй, три пропущенных шайбы — это маловато, их вполне могло быть пять-шесть. Но — вратари. Василевский и Георгиев много выручали, причём на любой вкус и с любым соперником.

Второй — проседания в концовках, которые случались из раза в раз. Хочется верить, что команда просто не набрала оптимальную форму, а потому в определённый момент подсаживается. Если вопрос зарыт глубже, нам будет худо, ведь Чехия и Латвия не забили в третьих периодах только при явной доле везения: то штанги звенели, то Василевский тащил.

Сборная Швейцарии, несмотря на прошлогодний успех, в число грандов пока не вошла. Это крепкая команда с несколькими отличными хоккеистами, но России по составу она заметно уступает. Кроме того, подопечные Патрика Фишера предыдущую встречу провели на 8 часов позже: накануне они сражались со Швецией.

У сборной России в 10 последних матчах со Швейцарией одержано 10 побед с общим счётом 51:17.

«Крестоносцы» непременно дадут бой и заставят «красную машину» потрудиться, но предпосылок для победы у них немного. Если голкипер сыграет на своём уровне, победа гостей в 2-3 шайбы видится наиболее вероятным вариантом.

В связи с этим рассмотрим несколько предложений: П2 с форой "-2" за 2.00, П2 + ТБ 4,5 шайбы за 1.89 и ИТБ 3,5 шайбы России за 1.88. Вариант для авантюристов — ТБ 0,5 очка Дмитрия Орлова за 2.50. У защитника «Вашингтона» 4 (1+3) очка в пяти матчах, он часто подключается вглубь зоны и не боится брать игру на себя.

Ставки на матч Швейцария — Россия

Швейцария — крепкая команда с несколькими отличными хоккеистами, но России по составу она заметно уступает. Кроме того, подопечные Патрика Фишера предыдущую встречу провели на 8 часов позже: накануне они сражались со Швецией.

У сборной России в 10 последних матчах со Швейцарией одержано 10 побед с общим счётом 51:17.

«Крестоносцы» непременно дадут бой, но предпосылок для победы у них немного. Если голкипер сыграет на своём уровне, победа гостей в 2-3 шайбы видится наиболее вероятным вариантом.

Ставка №1: победа России с форой "-2" за 2.00.

Ставка №2: ТБ 0,5 очка Дмитрия Орлова за 2.50.

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