Швеция — Латвия. Прогноз: команда Хартли без гола не останется

20 мая в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Швеции на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе встретится с Латвией. Букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам: ставки на победу «тре крунур» в основное время предлагаются с коэффициентом 1.14.

Швеция — Латвия (20.05.2019)

Сборная Швеции пришла в себя после разгромного поражения от Чехии (2:5) и одержала четыре победы подряд. Сперва под горячую руку попали аутсайдеры: Италия, Норвегия и Австрия получили на троих 26 гола. Затем настал черёд Швейцарии, которая за счёт лёгкого календаря набрала 12 очков в четырёх турах.



Встреча получилась что надо и явно вошла в тройку лучших на ЧМ-2019. Семь шайб, огромное количество удалений в обе стороны, напряжённая концовка. И итоговая победа «тре крунур» со счётом 4:3. Пожалуй, справедливая: скандинавы много ошибались, но в целом смотрелись лучше.



Теперь ситуация в группе В выглядит жутко интересно: у России 15 очков, а у Швеции, Швейцарии и Чехии — по 12. Заключительный тур в зависимости от ситуации в параллельной группе может стать как кровопролитной битвой, так и игрой в поддавки, ведь первая стадия завершится матчами Канада — США и Швеция — Россия.



Но для сохранения шансов на первую строчку подопечным Рикарда Грёнборга нужно выиграть у Латвии в основное время. Сказать про бордово-белых что-то новое мы не можем: очень симпатичная и боевая команда, которая могла бы всерьёз побороться за плей-офф, если б была чуть удачливее. Но не сложилось.



В матче со Швейцарией недотерпели 4 минуты, в игре с Россией судьи пропустили удар в голову, а сами латвийцы давили-давили, но так и не сумели забить Василевскому в третьем периоде. Теоретические шансы на плей-офф у них остаются, но для этого нужно набрать шесть очков во встречах со Швецией и Норвегией, а потом надеяться на серию необходимых результатов у конкурентов. Шансы, ясное дело, минимальны.



«Тре крунур» уже завтра предстоит битва с Россией. Скорее всего, они не будут перегружать лидеров и постараются победить малой кровью. Латвии беречь силы незачем, она попробует хлопнуть дверью и дать бой фавориту. Вероятность набрать очки минимальна, но свои 1-2 шайбы прибалты наверняка забьют.

Потому мы бы выбирали между П2 с форой "+3" за 2.13 и П1 + ТБ 5,5 шайбы за 2.18. Шведы играют весело и часто пропускают атаки с ходу, а Латвия всегда бьётся до конца и без сомнений снимает вратаря даже при отставании в две шайбы. Что вроде 4:2 или 5:2 тут вполне может получиться.



Варианты попроще — ТБ 1,5 шайбы в третьем периоде за 1.72 и ИТБ 1 шайбы Латвии за 1.95. Любители рисковать могут подумать и о ИТБ 1,5 шайбы Латвии за 2.89. Хенрик Лундквист наверняка получит отдых, а защита скандинавов частенько допускает привозы.

Ставки на матч Швеция — Латвия

«Тре крунур» уже завтра предстоит битва с Россией. Скорее всего, они не будут перегружать лидеров и постараются победить малой кровью. Латвии беречь силы незачем, она попробует хлопнуть дверью и дать бой фавориту. Вероятность набрать очки минимальна, но свои 1-2 гола прибалты наверняка забьют.



Ставка №1: победа Швеции и ТБ 5,5 шайбы за 2.18.



Ставка №2: ТБ 1,5 шайбы в третьем периоде за 1.72.



Ставка №3: ИТБ 1 шайбы Латвии за 1.95.

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