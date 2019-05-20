«Голден Стэйт» — «Портленд». Прогноз: «Уорриорз» закроют серию

«Рэпторс» в тяжелейшем матче вырвали победу у «Бакс». Ставка на тотал больше 40,5 фола уверенно прошла. Даже в основное время команды преодолели установленную планку, а с учётом овертаймов судьи зафиксировали в сумме 60 нарушений.
Благодаря дополнительным пятиминуткам тотал больше 31,5 очка пробил Леонард. Кавай проводил встречу с некоторым повреждением, полученным ещё в первой половине, но всё равно продолжил держать уровень, совершил ключевой перехват и стал самым результативным игроком матча.
Возможно, худший поединок в сезоне выдал Яннис. Грек при семи ассистах сделал восемь потерь, получил шесть фолов и даже не приблизился к тоталу 28 очков. Адетокунбо реализовал 5 из 16 в поле и 2 из 7 с линии штрафных. Именно качественной игры лидера не хватило «Бакс» для победы.
Таким образом, в банке — 29 655 фишек.
Заход дня: 446202i446202 поставил на ничью в основное время матча «Рэпторс» — «Бакс» за 16.
21 мая мск в «Мода-центре» состоится четвёртый матч финальной серии Западной конференции плей-офф НБА между «Портлендом» и «Голден Стэйт». Пока «Уорриорз» впереди 3-0, и букмекеры склоняются к ещё одной победе действующего чемпиона. Поставить на чистую викторию коллектива Стива Керра с учётом овертайма можно за коэффициент 1.64.
Прогноз матча «Голден Стэйт Уорриорз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (21.05.2019)
После очередной победы «Уорриорз» в итоговом перевесе действующего чемпиона не осталось никаких сомнений, но конкретно в четвёртом поединке возможны сюрпризы. «Голден Стэйт» точно не помогут Казинс и Дюранта, а Игуодала, похоже, появится на паркете, если Стив Керр не станет беречь своего ветерана.
У «Портленда» давно восстанавливается Нуркич, но «Трэйл Блэйзерс» настигла ещё одна чудовищная проблема. Лиллард выдаёт не самый лучший отрезок в карьере, однако неудачи частично связаны с повреждением рёбер. Травма получена ещё во втором матче серии, и её последствия негативно сказываются на выступлениях Лилларда.
Откровенно говоря, есть все основания полагать, что «Портленд» деморализован. «Трэйл Блэйзерс» выглядели растерянными в концовке третьего поединка, а лидеры стали мазать не только броски с игры, что ещё можно объяснить уровнем сопротивления, но и попытки с линии штрафных. У «Уорриорз» есть всё необходимое для закрытия серии, поэтому проверим викторию «Голден Стэйт» с форой «-3» за 1.88.
Во втором матче серии «Портленд» вёл в 18 очков, а в третьем в 17. Завершилось всё для «ТрэйлБлэйзерс» полной катастрофой. Стив Керр во время больших перерывов вносил необходимые коррективы, и «Уорриорз» разносили оппонентов. Оправиться психологически от столь мощного удара практически нереально. У коллектива Терри Стоттса нет чемпионского опыта, а лидеры с ролевиками уже всё прекрасно понимают.
Если суммировать третьи и четвёртые двенадцатиминутки в двух последних поединках, то мы увидим счёт 121-79 в пользу «Голден Стэйт». Отсутствие Дюранта заставляет парней Стива Керра выходить на паркет с максимальной концентрации, так как без Кей Ди для успеха необходимо прилагать все возможные усилия. Томпсон с Игуодалой поочерёдно замучают Лилларда, Карри наберёт свои очки, и гости с огромной вероятностью увезут победу.
При желании некоторые позитивные моменты у «Портленда» можно отыскать, и мы отважимся сразу на две личные ставки на баскетболистов «Трэйл Блэйзерс». Начнём с индивидуального тотал Харклесса больше 0,5 попадания из-за дуги. В нынешнем плей-офф Морис реализовал 7 из 27 с периметра.
Форвард «Трэйл Блэйзерс» выдаёт не самый высокий процент, но получает достаточно возможностей и в среднем отправляет в цель 1 бомбу за 2 матча. Поэтому главное в нашей ставке – это коэффициент. При формальной вероятности прохода в 50%, ставка доступна за 2.4. Столь щедрыми предложениями необходимо пользоваться.
Одним из немногих светлых пятен (без намёков на расизм) «Портленда» в прошлом поединке неожиданно стал Леонард. Терри Стоттс задвинул на скамейку Кантера и предоставил шанс 11-му номеру. Мейерс оправдал авансы и набрал 16 баллов за результативность, совершив лишь 12 попыток в поле.
Тотал Леонарда больше 8,5 очка за 1.77 должен проходить, если наставник «ТрэйлБлэйзерс» не станет возвращать Кантера в стартовую пятёрку. Мейерс способен завершать как с дальней дистанции, так и в непосредственной близости от кольца. Всё в руках у центрового «Портленда», лишь бы парень не перегорел.
Ставки на матч «Голден Стэйт Уорриорз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»
«Уорриорз» психологически надломили «ТрэйлБлэйзерс», отыграв два раза подряд отставания более 15 очков. Лидеры «Портленда» выглядят подавленными, поэтому за 1.88 мы возьмём победу «Голден Стэйт» с форой «-3».
В личной статистике мы поверим в двух исполнителей «Трэйл Блэйзерс». Хотя бы одна дальняя бомба от Харклесса идёт за 2.4, что очень перспективно, ведь Морис в 14 матчах плей-офф 7 раз попал из-за дуги. Тотал больше 8,5 очка Леонарда частично рискованный, но Терри Стоттс наверняка сохранит Мейерса в стартовой пятёрке из-за добротного выступления центрового в предыдущей встрече.
Выбор №1: индивидуальный тотал Мейерса Леонарда больше 8,5 очка за 1.77
Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 385 фишек)
Выбор №2: индивидуальный тотал трёхочковых Мориса Харклесса больше 0,5 за 2.4
Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 700 фишек)
Выбор №3: победа «Уорриорз» с форой «-3» за 1.88
Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 440 фишек)
Долгосрочная ставка №6: победа «Бакс» в серии с форой «-2,5» за 2.75
Ставка:1000 фишек (возможная прибыль 1750)
Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 28 165 фишек.
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