«Голден Стэйт» — «Портленд». Прогноз: «Уорриорз» закроют серию

Сломленные лидеры «Трэйл Блэйзерс» не смогут уберечь команду от разгрома в серии — в «Большом куше».

«Рэпторс» в тяжелейшем матче вырвали победу у «Бакс». Ставка на тотал больше 40,5 фола уверенно прошла. Даже в основное время команды преодолели установленную планку, а с учётом овертаймов судьи зафиксировали в сумме 60 нарушений.

Благодаря дополнительным пятиминуткам тотал больше 31,5 очка пробил Леонард. Кавай проводил встречу с некоторым повреждением, полученным ещё в первой половине, но всё равно продолжил держать уровень, совершил ключевой перехват и стал самым результативным игроком матча.

Возможно, худший поединок в сезоне выдал Яннис. Грек при семи ассистах сделал восемь потерь, получил шесть фолов и даже не приблизился к тоталу 28 очков. Адетокунбо реализовал 5 из 16 в поле и 2 из 7 с линии штрафных. Именно качественной игры лидера не хватило «Бакс» для победы.

«Торонто» — «Милуоки». Прогноз: судьи дадут о себе знать Кавай и Яннис за счёт огромного количества штрафных пробьют личные тоталы — в «Большом куше».

Таким образом, в банке — 29 655 фишек.

Заход дня: 446202i446202 поставил на ничью в основное время матча «Рэпторс» — «Бакс» за 16.

21 мая мск в «Мода-центре» состоится четвёртый матч финальной серии Западной конференции плей-офф НБА между «Портлендом» и «Голден Стэйт». Пока «Уорриорз» впереди 3-0, и букмекеры склоняются к ещё одной победе действующего чемпиона. Поставить на чистую викторию коллектива Стива Керра с учётом овертайма можно за коэффициент 1.64.

Прогноз матча «Голден Стэйт Уорриорз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (21.05.2019)

После очередной победы «Уорриорз» в итоговом перевесе действующего чемпиона не осталось никаких сомнений, но конкретно в четвёртом поединке возможны сюрпризы. «Голден Стэйт» точно не помогут Казинс и Дюранта, а Игуодала, похоже, появится на паркете, если Стив Керр не станет беречь своего ветерана.

У «Портленда» давно восстанавливается Нуркич, но «Трэйл Блэйзерс» настигла ещё одна чудовищная проблема. Лиллард выдаёт не самый лучший отрезок в карьере, однако неудачи частично связаны с повреждением рёбер. Травма получена ещё во втором матче серии, и её последствия негативно сказываются на выступлениях Лилларда.

Откровенно говоря, есть все основания полагать, что «Портленд» деморализован. «Трэйл Блэйзерс» выглядели растерянными в концовке третьего поединка, а лидеры стали мазать не только броски с игры, что ещё можно объяснить уровнем сопротивления, но и попытки с линии штрафных. У «Уорриорз» есть всё необходимое для закрытия серии, поэтому проверим викторию «Голден Стэйт» с форой «-3» за 1.88.

Во втором матче серии «Портленд» вёл в 18 очков, а в третьем в 17. Завершилось всё для «ТрэйлБлэйзерс» полной катастрофой. Стив Керр во время больших перерывов вносил необходимые коррективы, и «Уорриорз» разносили оппонентов. Оправиться психологически от столь мощного удара практически нереально. У коллектива Терри Стоттса нет чемпионского опыта, а лидеры с ролевиками уже всё прекрасно понимают.

Если суммировать третьи и четвёртые двенадцатиминутки в двух последних поединках, то мы увидим счёт 121-79 в пользу «Голден Стэйт». Отсутствие Дюранта заставляет парней Стива Керра выходить на паркет с максимальной концентрации, так как без Кей Ди для успеха необходимо прилагать все возможные усилия. Томпсон с Игуодалой поочерёдно замучают Лилларда, Карри наберёт свои очки, и гости с огромной вероятностью увезут победу.

При желании некоторые позитивные моменты у «Портленда» можно отыскать, и мы отважимся сразу на две личные ставки на баскетболистов «Трэйл Блэйзерс». Начнём с индивидуального тотал Харклесса больше 0,5 попадания из-за дуги. В нынешнем плей-офф Морис реализовал 7 из 27 с периметра.

Форвард «Трэйл Блэйзерс» выдаёт не самый высокий процент, но получает достаточно возможностей и в среднем отправляет в цель 1 бомбу за 2 матча. Поэтому главное в нашей ставке – это коэффициент. При формальной вероятности прохода в 50%, ставка доступна за 2.4. Столь щедрыми предложениями необходимо пользоваться.

Одним из немногих светлых пятен (без намёков на расизм) «Портленда» в прошлом поединке неожиданно стал Леонард. Терри Стоттс задвинул на скамейку Кантера и предоставил шанс 11-му номеру. Мейерс оправдал авансы и набрал 16 баллов за результативность, совершив лишь 12 попыток в поле.

Тотал Леонарда больше 8,5 очка за 1.77 должен проходить, если наставник «ТрэйлБлэйзерс» не станет возвращать Кантера в стартовую пятёрку. Мейерс способен завершать как с дальней дистанции, так и в непосредственной близости от кольца. Всё в руках у центрового «Портленда», лишь бы парень не перегорел.

Ставки на матч «Голден Стэйт Уорриорз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

«Уорриорз» психологически надломили «ТрэйлБлэйзерс», отыграв два раза подряд отставания более 15 очков. Лидеры «Портленда» выглядят подавленными, поэтому за 1.88 мы возьмём победу «Голден Стэйт» с форой «-3».

В личной статистике мы поверим в двух исполнителей «Трэйл Блэйзерс». Хотя бы одна дальняя бомба от Харклесса идёт за 2.4, что очень перспективно, ведь Морис в 14 матчах плей-офф 7 раз попал из-за дуги. Тотал больше 8,5 очка Леонарда частично рискованный, но Терри Стоттс наверняка сохранит Мейерса в стартовой пятёрке из-за добротного выступления центрового в предыдущей встрече.

Выбор №1: индивидуальный тотал Мейерса Леонарда больше 8,5 очка за 1.77

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 385 фишек)

Выбор №2: индивидуальный тотал трёхочковых Мориса Харклесса больше 0,5 за 2.4

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 700 фишек)

Выбор №3: победа «Уорриорз» с форой «-3» за 1.88

Ставка: 500 фишек (возможная прибыль 440 фишек)

Долгосрочная ставка №6: победа «Бакс» в серии с форой «-2,5» за 2.75

Ставка:1000 фишек (возможная прибыль 1750)

Итого: сделано 3 ставки на сумму 1500 фишек. В банке осталось 28 165 фишек.

Поделитесь опытом ставок на букмекерах! В нашем рейтинге букмекерских контор вы найдете полезную информацию и отзывы о компаниях, сможете написать жалобу и получить ответ представителя букмекера.