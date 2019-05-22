Россия — США. Прогноз: Кейн и Айкел нагрузят Василевского

23 мая в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы состоится четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и США. Букмекеры отдают явное преимущество номинальным хозяевам: ставки на победу «Красной машины» в основное время принимаются с коэффициентом 1.42.

Анализ матча Россия — США (23.05.2019)

Перед стартом ЧМ-2019 сборные России и США чаще других назывались главными претендентами на чемпионство. Но групповой этап они провели настолько по-разному, что проход россиян в полуфинал идёт у букмекеров за смешные 1.23. Примерно так же, к примеру, оцениваются шансы Чехии в паре со скромнейшей Германией.



Американцы действительно паршиво начали турнир: атака оправдывает ожидания только на непродолжительных отрезках и крайне нестабильна, защита ошибается слишком часто, а вратари пропускают всё подряд и даже близко не внушают никакой надёжности. Всё это на самом деле так, отрицать довольно серьёзные проблемы бессмысленно.

Сборная России с отрывом стала лучшей на групповом этапе: она не просто не проигрывала, а вообще обошлась без потери очков. Семь побед в семи матчах, шесть из них — разгромные. Только Латвия смогла закончить со счётом 1:3. А вот Чехия, Швейцария и Швеция были разгромлены с общей разницей шайб 13:4.



Понятно, что в трезвом уме ставить против подопечных Ильи Воробьёва сейчас практически нереально. И всё же всерьёз ожидать спокойной победы над сборной США по меньшей мере наивно. На групповом этапе североамериканские команды довольно часто валяют дурака, но на плей-офф это не распространяется: давление, игра в тело и агрессия на пятаке будут иными.



Вдобавок, «звёздно-полосатые» — один из самых неудобных соперников для нынешней «Красной машины». В их составе внушительное количество реактивных игроков, всегда способных убежать и раздеть на чистом льду кого угодно. Россияне порой медлят с переходом из атаки в оборону, так что выходы «3-в-2» или «2-в-1» гости получат.



Второй момент — большинство. Арбитры немного поддушивали наших хоккеистов в матчах со Швейцарией и Швецией, этот фактор совсем не обнадёживает. Каждое необязательное удаление может дорого обойтись, потому что с реализацией лишнего у американцев проблем нет. Тренеры должны попросить хоккеистов действовать аккуратнее, так что проверим ТМ 7,5 малого штрафа за 2.10.



Любопытно выглядит победа сборной США по броскам в створ за 2.50. Дело в том, что ставка прошла бы в каждой из семи предыдущих очных встреч. У подопечных Джеффа Блэшилла есть проблемы с тонкими и неожиданными решениями, а вот с количеством бросков и нагрузкой на вратарей всё замечательно. За такой коэффициент надо брать.



Проход россиян за 1.23 — это несерьёзно, а брать большие форы опасно. Потому поищем другие варианты. Нам приглянулись ИТБ 2 шайбы США за 2.17. К обороне и вратарям американцев вопросов полно, но атака на пару-тройку-шайб явно способна. Даже в провальном матче с Канадой (0:3) моментов было достаточно, подвела реализация.

Ставки на матч Россия — США

Ставить против подопечных Ильи Воробьёва сейчас практически нереально. И всё же всерьёз ожидать спокойной победы над США наивно. На групповом этапе североамериканцы часто валяют дурака, но на плей-офф это не распространяется: давление, игра в тело и агрессия на пятаке будут иными.



Любопытно выглядит победа сборной США по броскам в створ за 2.50. Ставка прошла бы в каждой из семи предыдущих очных встреч. У подопечных Джеффа Блэшилла есть проблемы с тонкими и неожиданными решениями, а вот с количеством бросков и нагрузкой вратарей всё замечательно. За такой коэффициент надо брать.



Ставка №1: ТМ 7,5 малого штрафа за 2.10.



Ставка №2: победа сборной США по броскам в створ за 2.50.



Ставка №3: ИТБ 2 шайбы США за 2.17.

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