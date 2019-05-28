Касаткина — Пуиг, Вавринка — Гарин. Экспресс на «Ролан Гаррос»—2019

30 мая в Париже в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде Дарья Касаткина сыграет с Моникой Пуиг. Днём раньше у мужчин Стэн Вавринка встретится с Кристьяном Гарином. Букмекеры считают фаворитами Касаткину и Вавринку: поставить на победу россиянки можно с коэффициентом 1.56, успех швейцарца идёт за 1.45.

Россиянка, похоже, постепенно приходит в себя после провального отрезка. К старту «Ролан Гаррос» у неё было три победы и три поражения в шести матчах на грунте. Тоже не сахар, но всё же прогресс по сравнению с ужасающими первыми месяцами сезона очевиден.

В Париже Дарье повезло с сеткой. В первом круге попался квалифай из третьей сотни рейтинга Ясмине Паолини, во втором — крепкий середняк Моника Пуиг. Победа над итальянкой получилась лёгкой (6:2, 6:3), та очень много ошибалась и постоянно срывала удары. Для прохода в следующий раунд хватило 69 минут.

Впрочем, Касаткина по-прежнему испытывает серьёзные проблемы с подачей. Один эйс при шести двойных ошибках — картина привычная. Даже Паолини хватило этого для двух брейков, а ведь теннисистка из Пуэрто-Рико явно выше классом. Следовательно цена слабой подачи повысится.

Пуиг в первом круге разобралась с опытной Кирстен Флипкенс (6:1, 7:5), которая всегда была для неё крепким орешком. Очень похоже, что Моника находится в хорошей форме: в Чарльстоне она дошла до полуфинала (одолев Эррани, Кенин, Соболенко и Коллинз), в Страсбурге — до четвертьфинала (уступила Соболенко в трёх сетах).

Потому 1.56 на победу россиянки выглядят сомнительно, шансы примерно равны. Нам нравятся два варианта — «Пуиг выиграет как минимум один сет» за 1.60 и классические П2 с форой "+3" гейма за 1.88. Проверять лобовую победу Моники не рискнём (её лучше брать одинаром), но борьбу Касаткиной она явно навяжет.

Ставки на матч Дарья Касаткина — Моника Пуиг

Пуиг в первом круге разобралась с опытной Кирстен Флипкенс (6:1, 7:5), которая всегда была для неё крепким орешком. Очень похоже, что Моника находится в хорошей форме: в Чарльстоне она дошла до полуфинала, в Страсбурге — до четвертьфинала. Лёгкой жизни у россиянки точно не будет.

Анализ матча Стэн Вавринка — Кристьян Гарин (29.05.2019)

Странно, что букмекеры считают возрастного швейцарца явным фаворитом встречи. Вавринка в последнее время начал сдавать, а глина традиционно требует хорошей физической готовности. Из четырёх грунтовых турниров он может занести себе в актив только Мадрид, где смог дойти до четвертьфинала.

После него Стэн дважды уступил в первом же матче (Рим и Женева). На «Ролан Гаррос» старт наконец-то удался, но и соперник был скромный — словак Йозеф Ковалик. Но даже ему удалось взять один сет на тай-брейке. Во втором круге явно будет тяжелее.

Кристьян Гарин с начала сезона провёл на грунте 24 матча, из которых выиграл 19. В первом круге турнира в Париже он прошёл гигантского Райлли Опелку с его чудовищной подачей — неслабое испытание. Хватило трёх партий, но пришлось потрудиться и отбегать два тай-брейка.

Молодой чилиец стремительно поднимается в рейтинге, за 2019 год он же успел выиграть два титула (Мюнхен и Хьюстон). У Гарина хорошая подача, а Вавринка в последнее время часто позволяет соперникам делать брейки. Кристьян агрессивен на приёме и держит хороший темп.

В общем, шансы Стэна кажутся несколько переоценёнными, во втором круге «Ролан Гаррос» его ждёт серьёзный барьер. Вариантов хватает: лобовая победа Гарина за 2.84 (скорее для одинаров), П2 с форой "+4,5" гейма за 1.69 или ТБ 3,5 сета за 1.58.

Ставки на матч Стэн Вавринка — Кристьян Гарин

Вавринка в последнее время начал сдавать, а глина традиционно требует хорошей физической готовности. Из четырёх грунтовых турниров он может занести себе в актив только Мадрид. А вот молодой чилиец стремительно поднимается в рейтинге, за 2019 год он же успел выиграть два титула.

Экспресс на второй круг «Ролан Гаррос»-2019

Выбор №1: Пуиг выиграет как минимум один сет за 1.60.

Выбор №2: победа Гарина с форой "+4,5" гейма за 1.69.

Общий коэффициент = 2.704.

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