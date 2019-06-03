Стивенс — Конта, Вондроушова — Мартич. Прогноз на 1/4 финала «Ролан Гаррос»-2019

4 июня в Париже в матчах 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису в женском одиночном разряде Слоан Стивенс сыграет с Йоханной Контой, а Маркета Вондроушова встретится с Петрой Мартич. Букмекеры считают фаворитами американку и чешку: поставить на победу Стивенс можно с коэффициентом 1.78, успех Вондроушовой идёт за 1.58.

Анализ матча Слоан Стивенс — Йоханна Конта (04.06.2019)

Соперницы встречались совсем недавно, во втором круге турнира в Риме. Дело дошло до третьего сета, в котором Стивенс стала ошибаться гораздо чаще и получила неприятные 1:6. А Конта в итоге выбила ещё парочку мощных теннисисток и дошла до финала, где уступила Каролине Плишковой.

В третьем круге «Ролан Гаррос» обе девушки довольно быстро решили все вопросы. Британка отдала всего шесть геймов Донне Векич, а американка ловко расправилась с Гарбинье Мугурусой (6:4, 6:3), хотя до этого испытывала ощутимые проблемы с куда более скромными теннисистками.

По личным встречам на данный момент преимущество на стороне Конты. Помимо уже упоминавшейся игры в Риме была и ещё одна. Тоже в 2019 году, но на харде, в австралийском Брисбене. Там Йоханна также оказалась сильнее, причём в двух партиях (6:4, 6:3). Соответственно, сейчас счёт 2-0 в её пользу.

Потому брать победу Стивенс за 1.78 опасно. Она никогда не обыгрывала британку, которая сейчас, похоже, находится в замечательной форме. Три матча за полгода — не самое частое событие, соперницы прекрасно изучили друг друга и не имеют никаких проблем со свежестью, ведь преодолели четвёртый круг без затруднений.

Пожалуй, в таких условиях следует отталкиваться от верха. Тотал больше 21,5 гейма идёт за 1.85, а ставка на третий сет доступна за 2.75. Учитывая сопоставимый класс теннисисток и хорошие кондиции, вероятность упорного поединка явно выше средней.

Ставки на матч Слоан Стивенс — Йоханна Конта

Три матча за полгода — не самое частое событие, соперницы прекрасно изучили друг друга и не имеют никаких проблем со свежестью, ведь преодолели четвёртый круг без затруднений. Пожалуй, в таких условиях следует отталкиваться от верха. Проверим третий сет за 2.75.

Ставка: в матче будет третий сет за 2.75.

Анализ матча Маркета Вондроушова — Петра Мартич (04.06.2019)

Здесь логика максимально простая. Вондроушова и Мартич на данный момент провели четыре очные встречи, все — за последние 1,5 года. И в каждом случае сильнее оказывалась хорватка. При этом теннисистка из Чехии выиграла за это время всего одну партию.

Но победа Мартич доступна за коэффициент 2.44. Разумеется, мимо проходить мы не станем, несмотря на несколько опасных факторов. Все матчи состоялись на харде — это раз. Ни в одном из случаев не было разгрома — это два. 19-летняя Маркета растёт от месяца к месяцу — это три.

Всё это действительно так. Но даже с учётом приведённых аргументов 2.44 на победу Мартич кажется валуем. На наш взгляд, коэффициент должен находиться где-то в районе 2.00-2.20. Потому не будем изобретать велосипед и возьмём лобовую П2.

Петра уже выбила с «Ролан Гаррос» крепкую Онс Жабер, игравшую перед своими трибунами Кристину Младенович, Каролину Плишкову со вторым номером посева и опытнейшую Кайю Канепи. Как видно, сетка была весьма неприятной, но хорватка за четыре круга в Париже проиграла всего один сет. Рискнём.

Ставки на матч Маркета Вондроушова — Петра Мартич

Вондроушова и Мартич на данный момент провели четыре очные встречи, все — за последние 1,5 года. В каждом случае сильнее оказывалась хорватка, а теннисистка из Чехии выиграла всего одну партию. Возьмём лобовую П2.

Ставка: победа Мартич за 2.44.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о НБА.