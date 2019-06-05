ЦСКА – «Химки». Прогноз: жёлто-синие разыграют единственный козырь

5 июня на паркете «УСК ЦСКА им. А. Я. Гомельского» состоится первый матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками». Букмекеры практически не сомневаются в победе москвичей как в ближайшем поединке, так и во всём противостоянии. Поставить на викторию красно-синих с учётом овертайма можно за коэффициент 1.26.

Прогноз матча ЦСКА – «Химки» (05.06.2019)

В очередной раз в финале Лиги ВТБ сойдутся ЦСКА и «Химки», что изначально делает главную серию клубного российского баскетбольного сезона не слишком интригующей. При этом, обе команды уже решили наиболее важные задачи. «Армейцы» взяли титул в Евролиге, а жёлто-синие как раз обеспечили себе участие в главном европейском соревновании в следующем цикле.



На стадии полуфинала Единой Лиги ВТБ у обоих коллективов возникли мелкие трудности, с которыми гранды уверенно разобрались. ЦСКА взял серию у «Зенита» 3-0, хотя в двух встречах всё решилось в самой концовке, а «Химки» после поражения в Казани выиграли три поединка подряд в битвах с УНИКСом.



Фаворит в данной паре очевиден, однако коэффициент на ЦСКА слишком низкий, а брать фору в районе 10 очков достаточно опасно. В последних 20 очных противостояниях «армейцы» уступили лишь в трёх случаях, но с двузначной разницей взяли 11 из 17 матчей, то есть чуть больше половины.



«Химки», естественно, постараются дать бой, Алексей Швед сейчас в отличной форме, и главный шанс гостей заключается в защите. В трёх упомянутых матчах, когда победа доставалась жёлто-синим, встречи проходили в упорной борьбе с запредельной концентрацией в обороне и не самой высокой результативностью.



Против УНИКСа «Химки» не стали стесняться и показали весь свой атакующий потенциал, но соревноваться в открытом баскетболе с ЦСКА Куртинайтис не рискнет, иначе всё закончится разгромом. Все шансы жёлто-синих заключаются в снижении темпа, героической защите и надежде на высокую эффективность Алексея Шведа.



Ростер «армейцев», конечно же, более глубокий и разнообразный. Итудису выгодно нагнетать скорости, чтобы добиться своего за счёт превосходства в ротации, но на примере матчей с «Зенитом» мы видели, как ЦСКА не чурается выступать в любой манере. На наш взгляд, убедительно смотрится тотал меньше 170 очков за 1.75, так как обе команды приложат максимум усилий в обороне.



В нынешнем сезоне «армейцы» и жёлто-синие встречались четыре раза. Два поединка прошли в рамках Евролиги и ещё пара матчей в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. ЦСКА победил в трёх случаях, один поединок остался за «Химками», но к выбранной нами планке результативности команды даже не приблизились.

Соперники на двоих набирали последовательно 162, 140, 145 и 152 очка. Запас вполне приличный при том, что в одном из сражений дело дошло до овертайма. Итудис по традиции постарается загрузить Шведа и снизить процент попадания лидера «Химок», а сами жёлто-синие сделают всё возможное для снижения темпа и увеличения собственных шансов за счёт плотной обороны.

Ставка на матч ЦСКА – «Химки»

В нынешнем сезоне ЦСКА и «Химки» провели четыре матча друг с другом, в которых последовательно набрали 162, 140, 145 и 152 очка. Тотал меньше 170 баллов за 1.75 с точки зрения статистики нам полностью подходит. Если жёлто-синие смогут тормозить атаки «армейцев» и не увлекаться беготнёй, то ставка должна заходить.



Ставка: тотал меньше 170 очков за 1.75



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