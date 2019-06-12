«Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз». Прогноз: седьмой матч не разочарует

Дождались: седьмых матчей в финале Кубка Стэнли не было с 2011 года.

13 июня в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» сыграет с «Сент-Луис Блюз». Букмекеры считают фаворитами хозяев льда: поставить на победу чёрно-золотых в основное время можно с коэффициентом 2.13.

Анализ матча «Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз» (13.06.2019)

Закрыть финальную серию на своём льду «Сент-Луис» не сумел. А это значит, что всё решит седьмая игра. «Бостон» впервые истории проведёт домашний седьмой матч финала Кубка Стэнли. И тут надо бы сказать, что до решающей встречи финальные серии не доходили уже давно.

В последний раз чемпионство разыгрывалось в седьмой игре в 2011 году, и тогда в финале тоже были «Брюинз». Для «медведей» всё закончилось максимально удачно и даже без лишних нервов — они со счетом 4:0 победили «Ванкувер» и выиграли шестой титул в своей истории.

Ставить против чёрно-золотых тут действительно тяжело. В их пользу говорит как статистика, так и логика. Начнём с цифр: в истории финалов плей-офф НХЛ было 16 седьмых матчей, 12 из которых остались за хозяевами, а это 75%. Последним исключением стал сам «Бостон» в том самом 2011 году.

Свой лёд — это действительно хорошо, но есть и другие факторы. Небольшое преимущество по качеству состава вынесем за скобки, а вот по спецбригадам перевес Брюса Кессиди подавляющий. В поздних матчах серии, когда соперники уже наизусть знают друг друга и редко выдают сюрпризы, именно игра в неравных составах рискует стать ключевой.

И тут у «Блюз» всё очень грустно — один гол при 18 попытках. Строго говоря, если бы они чаще наказывали за удаления, серия бы уже закончилась. Но шайба двигается медленно, Владимиру Тарасенко в большинстве не дают хорошенько подготовить лазерный бросок в касание, а выиграть позицию на «пятаке» удаётся по большим праздникам. На фоне «Брюинз» такие спецбригады выглядят печально.

Вратарь «Сент-Луиса» также проводит финал менее стабильно: Джордан Биннингтон восхитительно отыграл предыдущие раунды, а вот в финальной серии действует неровно. Туука Раск тоже не безгрешен, но своего оппонента явно превосходит. Реже получает необязательные шайбы, чаще подтаскивает и не пропускает больше 2-3 раз за матч.

На старте серии «музыканты» образцово душили первое звено противника. Однако постепенно лидеры «мишек» выходят из тени, в шестом матче они даже забили в равных составах. Возможно, возвращение Ивана Барбашёва улучшит ситуацию и вновь сделает форчек гостей страшным оружием. Но если этого не произойдёт, шансов будет немного.

Седьмой матч — само по себе крутое событие, а уж в финале и подавно. Лучший вариант — не делать никаких ставок, а просто насладиться историческим матчем. Качество хоккея вряд ли будет топовым, зато нерва и эмоций хватит на семерых. Если же вы играете ради удовольствия, можно изучить несколько вариантов.

Первая ставка — наши любимые ИТМ 2,5 шайбы «Блюз» за 1.65. Лишь в одном матче из шести «Сент-Луис» отличился больше двух раз. В решающей игре пространства и опасных моментов должно быть меньше нормы. Если Раск не опустит планку, 1-2 шайбы должны оказаться для гостей потолком.

По той же причине заслуживает внимания «гол в первые 9 минут — нет» за 1.94. В 177 седьмых играх плей-офф НХЛ во всех раундах команда, забивавшая первой, праздновала успех 131 раз. Если брать финалы, картина не меняется — 11 побед из 16 возможных. Цена ошибки громадная, соперники прекрасно это понимают и едва ли станут раскрываться в дебюте.

Судьи уже достаточно наследили в финальной серии. Скорее всего, в седьмом матче они постараются быть максимально незаметными: если удаление, то железное. В связи с этим стоит рассмотреть ТМ 7,5 малых штрафа за 1.66 или даже ТМ 1,5 малых штрафа в первом периоде за 2.55.

Итоговая победа «Бостона» за 1.66 — по вкусу. Шансы «Брюинз», конечно, выше, но в целом коэффициент вполне адекватен. «Сент-Луис» хорош, в его составе хватает мастеров по превращению рядового эпизода в гол, да и сами «медведи» проводят финал ниже ожиданий (по крайней мере в равных составах). Так что шансы у гостей непременно будут.

Ставки на матч «Бостон Брюинз» — «Сент-Луис Блюз»

Заслуживает внимания «гол в первые 9 минут — нет» за 1.94. В 177 седьмых играх плей-офф НХЛ во всех раундах команда, забивавшая первой, праздновала успех 131 раз. Если брать финалы, картина не меняется — 11 побед из 16 возможных. Цена ошибки громадная, соперники прекрасно это понимают и едва ли станут раскрываться в дебюте.

Ставка №1: гол в первые 9 минут — нет за 1.94.

Ставка №2: ИТМ 2,5 шайбы «Блюз» за 1.65.

Ставка №3: ТМ 7,5 малых штрафа за 1.66.

Ставка №4: итоговая победа «Бостона» за 1.66.

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