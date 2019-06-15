Тайсон Фьюри — Том Шварц. Прогноз: британец не оставит сопернику шансов

В ночь с 15 на 16 июня на «MGM Grand Arena» в Лас-Вегасе состоится бой в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри (27-0-1, 19 КО) и Томом Шварцем (24-0, 16 КО). Букмекеры уверены в победе Фьюри: поставить на его успех можно с коэффициентом 1.04.

Анализ боя Тайсон Фьюри — Том Шварц (15.06.2019)

Тайсон Фьюри наконец выйдет на ринг в 2019 году. Все ждали от Цыганского Короля второй серии противостояния с Деонтеем Уайлдером – их первый бой многими был признан лучшим по итогам 2018 года. Но договориться с американским чемпионом о быстром реванше не удалось.



В ближайший уик-энд мы увидим Фьюри в поединке с большим аутсайдером согласно всем возможным котировкам — Томом Шварцем. Боксёр из Германии большими достижениями пока что похвастаться не может.



Все его 24 победы (из 16 – нокаутом) были добыты в поединках с неизвестными соперниками, с которыми Том делил ринг преимущественно у себя на родине. Лишь дважды в карьере новый соперник Фьюри выезжал за пределы Германии – в Чехию. Для него, так же как и для Тайсона, поединок в США (да ещё и в Вегасе!) станет непростым экзаменом.



В последнее время мы измеряем подобного рода бои по сенсационному результату встречи Джошуа и Руиса. Дескать, вот вы не ожидали, а Энди взял и затащил. Однако в этой ситуации опаснее всего «топить» за андердогов.



Ведь именно глядя на подобные примеры, настоящие профессионалы (например, Фьюри) собираются как никогда и настраиваются должным образом на встречи с самыми безнадёжными аутсайдерами.



Так будет и в этот раз. Если про Джошуа мы ещё могли сказать, что он был переоценён, то Фьюри уже всем всё давно доказал. Тайсон наверняка готов перемещать свою гигантскую тушу (без обид, Тайсон) по периметру ринга со скоростью средневеса и раз за разом прокалывать своими сериями ударов оборону Шварца.

Прогноз — поздний технический нокаут. Вообще-то шоу Фьюри не так уж и часто заканчивается досрочно: Тайсон хорош на дистанции. Однако для солидности он наверняка постарается нокаутировать Шварца. И едва ли немец помешает Цыганскому Королю это сделать. Скорее всего, для Тома всё кончится в шестом-восьмом раунде. И, скорее всего, Шварц не раз окажется на полу до того момента.

Ставки на бой Тайсон Фьюри — Том Шварц

Фьюри наверняка постарается нокаутировать Шварца. И едва ли немец помешает Цыганскому Королю это сделать. Скорее всего, для Тома всё кончится в шестом-восьмом раунде.



Ставка: победа Фьюри в 6-8 раундах за 4.30.