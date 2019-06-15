Россия – Канада. Прогноз: легкой победы не ждать

15 июня в Иране сборные России и Канады по волейболу сыграют в Лиге наций. Начало встречи – в 14:00 мск. Победы болельщики ждать вправе, но не верю, что она будет легкой.

Прогноз матча Россия – Канада (15.06.2019)

Матч России с Польшей оставил смешанные впечатления. С одной стороны, выиграли, можно даже сказать, на классе, на опыте, но впечатление смазанное. И от игры нашей сборной, и от поляков. Они явно решали свои задачи, а наша команда мучалась.



Совершенно непонятно, что творилось вчера с крайними нападающими. Просто цифры. Волков – 1 из 9 (11%), Клюка – 7 из 19 (37%). Полетаев забил 44%, что тоже невесело, но у него хотя бы подача летела. Подлесных для второго матча за сборную показал 50%, это неплохо. В чем причина? Думаю, и связующие виноваты в этом, но и сами нападающие кучу ошибок сделали. Здесь и физика повлияла, и психология. Одно ясно: второй раз так плохо доигровщики наши точно не сыграют. Хуже просто некуда!

При этом здорово отработали первые темпы. 2,5 сета Куркаев и Яковлев господствовали в центре сетки как хотели. Потом что-то поляки начали смягчать, что-то доставать. Отчасти повлияла и смена пасующего, но при Ковалеве хоть края начали забивать немного.



В общем, сыграли довольно бледно, но, возможно, это ещё и вопрос акклиматизации был. Поглядим.



Канада предсказуемо проиграла Ирану, но здесь я бы не стал говорить, что играли плохо. Провальным откровенно был первый сет, а дальше очень прилично играли «кленовые». Только зал иранцев вытащил во втором сете, дальше добавили они в подаче.



Да, не сыграли у них диагональные. Что Вернон-Эванс, что Склэйтер. Это неудивительно: первый только-только после травмы восстановился, второй еще молод. А вот доигровщиков надо опасаться – Хоаг и Маар и нашим не уступят в мощи, атлетизме.



Конечно, сборная России сильнее в общей игре, да и на подаче и блоке должна переигрывать канадцев. Но у тех есть свои козыри – мощная атака, высокий блок, грамотный, рациональный волейбол.



С другой стороны, если отпринимаем так, как с Польшей, что позволит 25 мячей отдать центральным, то у нас будет явное преимущество в центре сетки. Здесь как раз наши ребята и поопытнее, и помастеровитее.



Россия – фаворит этой встречи, но говорить о лёгкой победе здесь я бы не стал.

Ставки на матч Россия – Канада (15.06.2019)

1.13 дают букмекеры на победу России. Несколько переоцененным мне кажется это значение. 1.25 примерно видел я здесь коэффициент, поэтому играть будем от противного. Даже если представить, что наша команда резко добавит, пообвыкнувшись в зале и акклиматизировавшись, то счёт 3:0 – это все равно не та величина, в которой можно быть уверенным.



В связи с этим ставка на победу Канады хотя бы в одном из сетов за 1.75 смотрится весьма и весьма прилично. У них и вчера были шансы, второй сет по игре был канадским, но не вышло. Вполне возможно, что сегодня они свою партию возьмут. А то и больше. Других вариантов даже не предлагаю, считаю эту ставку правильной, даже если она не пройдёт.



Ставка: Канада выиграет хотя бы 1 сет за 1.75.



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