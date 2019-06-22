Россия – Болгария, Польша – Сербия. Прогнозы на Лигу наций

22 июня в мужской волейбольной Лиге наций Польша сыграет с Сербией (начало в 18:00 мск), а в 23:55 Россия в Куябе померится силой с Болгарией. Нас ждут отличные матчи!

Прогноз матча Польша – Сербия (22.06.2019)

Поляки, конечно, фавориты этой встречи, но я бы не стал сбрасывать со счетов Сербию. Сборная Николы Грбича вчера проиграла хозяевам – Италии – куда более сыгранной и сбалансированной команде. У сербов же была видна нехватка игрового ритма. Добавился Лисинац, Йовович и Лубурич уже второй уик-энд играют, но пока не нашли свой ритм. При этом должны были брать первую партию. Возьми её – кто знает, чем бы все закончилось.



Поляки же вчера едва-едва не проиграли Аргентине. Со счёта 0:2 аргентинцы ушли на тай-брейк, а там уже не смогли удержать хорошее преимущество в 4 очка. В общем и целом, пища для размышлений у Витала Хейнена здесь однозначно есть.



Поляки вообще без ряда лидеров не выглядят неуязвимыми. Лидером мог бы стать Кохановски, но у него есть проблемы во взаимодействии с центрами. Беднорж явно недоволен ролью в команде. Учитывая то, что Хейнен проводит активную ротацию состава, думаю, сегодня появится на поле Артур Шальпук. Возможен выход Качмарека, Коменды, Клоса с первых минут. Матч важный и для тех, и для других: сербы еще цепляются за шансы на попадание в финал, поляки ведут за этот финал активную борьбу.

Ставки на матч Польша – Сербия (22.06.2019)

Учитывая перепады в игре Польши и активную ротацию и в то же время не лучшую форму сборной Сербии, думаю, что в этом матче самое то будет заиграть ТБ 181.5 очка за 1.91. Важен предстоящий матч для обеих сборных, но в то же время Хейнен от своего плана по ротации не откажется, не тот человек.



В плане победителя в принципе можно даже пробовать здесь победу сербов за 3.24. Нет здесь такого уверенного превосходства Польши, нет в их игре уверенности. Так что эта ставка вполне может оказаться валуйной.



Ставка: ТБ 181.5 очка за 1.91.

Прогноз матча Россия – Болгария (22.06.2019)

И та, и другая команды вчера сыграли неплохо. Сборная России порадовала своим характером. Неудачная первая партия, тяжелая вторая, но перестояли, успокоились, и последние два сета были хорошими уже не только по игре, но и по содержанию. Число ошибок уменьшалось от сета к сету. Это радует. Как радует игра Виктора Полетаева и Ярослава Подлесных. Первый показал отличные цифры в атаке (75%, 16 из 20), второй стал настоящим лидером в этой версии доигровщиков, а в 4-м сете выдал шоу на подаче из 4 эйсов в ряд.



Немного беспокоит Федор Воронков, парень талантлив, но перепрыгивать из 1-го класса в ВУЗ, мягко говоря, непросто. Пока Федор много волнуется, это мешает ему. Хотя все равно практически 50% в атаке он набил.



Что до Болгарии, то, я думаю, мало кто ожидал, что болгары смогут зацепить сет у Бразилии. Но у них получилось. Сильвано Пранди в Бразилию привез, можно сказать, шестерку без замен. Не поехали в Куябу братья Братоевы, Скримов, Николай Пенчев. Зато есть Цветан Соколов, который, конечно, в этом составе лидер. На блоке добавил агрессии Теодор Тодоров (болгары выиграли блок 12:9), 3 эйса выбил новичок «Белогорья» Розалин Пенчев. В общем, посопротивлялись, молодцы.



Другое дело, что очков это не добавляет. Прошлый этап был домашним, удалось взять с огромным трудом одну победу над Австралией, не тот результат, на который все рассчитывали. Учитывая, что болгары могут вылететь из Лиги наций, матч для них важнейший.

Букмекеры оценивают болгар чуть повыше, чем Германию, здесь я с ними, в принципе, согласен. Разве что стоит отметить ментальную «особую способность»: эта команда очень быстро ловит кураж, но так же быстро и рассыпается.

Ставки на матч Россия – Болгария (22.06.2019)

На победу россиян в трех сетах здесь я бы не закладывался, многое будет зависеть от приема. Хороший вариант – ТБ 154,5 очка за 1.74. Еще один – победа с форой (-12.5) за 1.86. Если сборная России сыграет чисто, без большого числа ошибок, то команде Туомаса Саммельвуо будет намного проще, соперник как раз грешит ошибками. Но думаю, матч будет схож с поединком против немцев: тягучее начало, а потом россияне разыграются. Отсюда и ставки.



Ставка: ТБ 154.5 очка за 1.74.



Играешь сам? Поделись опытом о работе букмекеров! В нашем Рейтинге Букмекеров вы можете узнать полезную информацию о различных БК, написать жалобу, задать вопрос представителю БК, а также ознакомиться с мнением других игроков.