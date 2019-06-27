Бразилия – Парагвай. Прогноз: хозяева устроят осаду

28 июня мск на «Арене ду Гремио» в четвертьфинальном матче Кубка Америки — 2019 сойдутся сборные Бразилии и Парагвая. Букмекеры абсолютно убеждены в виктории жёлто-зелёных и выставляют скромный коэффициент 1.19 на успех хозяев турнира в основное время. Взять победу гостей эксперты предлагают за 20.0.

Прогноз матча Бразилия — Парагвай (28.06.2019)

Парагвай набрал лишь два очка по итогам группового этапа, но умудрился залезть в плей-офф из-за крайне благоприятного стечения обстоятельств. По итогам матча Япония – Эквадор «гуарани» устраивала только ничья, и соперники добыли нужный для красно-белых результат. Теперь парней Эдуардо Бериццо ждёт суровое испытание в виде главного фаворита турнира.



Бразилия повозилась во втором туре с Венесуэлой, несколько раз огорчилась после отменённых взятий ворот, а затем разнесла в пух и прах далеко не самую слабую сборную Перу. У команды Тите ни одного пропущенного мяча, фантастический подбор исполнителей в каждой линии, да и про поддержку трибун не стоит забывать.

Тем не менее лобовая ставка на жёлто-зелёных невыгодна из-за маленького коэффициента, а брать фору «-2» слишком рискованно. Не зря говорят, что в плей-офф всё начинается с чистого листа. В футболе полно примеров, когда коллектив, еле-еле вышедший из группы, преподносил сенсацию на кубковой стадии.



На Бразилию будет давить статус фаворита, а Парагваю уже абсолютно нечего терять. «Гуарани» давно могли бы следовать знаменитому совету Романа Широкова, но получили дополнительный шанс проявить себя и постараются по максимуму осложнить задачу противнику. Скорее всего, жёлто-зелёные рано или поздно вскроют оборону аутсайдера, однако на это может уйти немало времени.



С Боливией команда Тите забила лишь на 50-й минуте, с Венесуэлой и вовсе обошлась без засчитанных голов, поэтому готовый выставить «автобус» Парагвай способен оказаться серьёзной проблемой для звёздного нападения Бразилии. Итоговый счёт будет зависеть от реализации и некоторой доли фарта, зато территориальное преимущество хозяев и их давление никаких вопросов не вызывает.



До перерыва Парагвай наверняка постарается особо не высовываться, а жёлто-зелёные попробуют создать массу опасных моментов. В связи с этим мы рассмотрим индивидуальный тотал угловых Бразилии в первом тайме больше 3,5 за 1.98. С той же Боливией команда Тите подала шесть корнеров в первом тайме, а с Венесуэлой четыре.



Так как «гуарани» сядут в оборону чуть ли не всем составом и перекроют центр поля, то хозяевам придётся строить своё нападение через фланги, где у Бразилии полный порядок. Вингеры жёлто-зелёных обладают отличным дриблингом, а крайние защитники всегда готовы подключиться для создания дополнительной остроты у чужих ворот.



На букмекерскую дырку похожа фора «-25» на хозяев по проценту владения мячом за 1.83. Бразилия выдала 74% с Боливией, 69% с Венесуэлой и 69% с Перу. Для прохода ставки нам достаточно показателя 63% в исполнении жёлто-зелёных, что более чем реально, учитывая скромный состав Парагвая и явное желание гостей отсидеться в обороне. «Гуарани» отдадут территорию фавориту и сосредоточатся на редких контратаках.

Ставки на матч Бразилия — Парагвай

У Бразилии порой возникают проблемы с реализацией, чем постарается воспользоваться Парагвай. «Гуарани» закроются в обороне в надежде на редкие кинжальные выпады. Хозяева захватят инициативу, поэтому за 1.98 мы проверим тотал угловых жёлто-зелёных в первом тайме больше 3,5, а за 1.83 возьмём фору «-25» на коллектив Тите по проценту владения мячом.



Ставка №1: индивидуальный тотал угловых Бразилии в первом тайме больше 3,5 за 1.98.



Ставка №2: победа Бразилии по проценту владения мячом с форой «-25» за 1.83.



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