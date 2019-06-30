«Спартак» — ЦСКА. Прогноз: кому-то придётся пропустить между ног

30 июня в Австрии на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» во втором туре Кубка Париматч Премьер «Спартак» встретится с ЦСКА. Букмекеры понятия не имеют, чего ожидать от этого матча, поэтому выставляют одинаковый коэффициент 2.60 на победу обеих команд в основное время. На ничью можно поставить за 3.50.

Прогноз матча «Спартак» — ЦСКА (30.06.2019)

«Спартак» и ЦСКА уступили в первом туре предсезонного турнира и теперь в очном сражении выяснят, кто станет одним из неудачников соревнования. Обе команды сейчас под тяжёлыми нагрузками, составы ещё до конца не сформированы, а тренеры проводят тактические эксперименты. Логических доводов в пользу того или иного коллектива практически нет.

В теории, в пользу красно-белых говорит лишний день отдыха, однако этот аргумент не имеет никакого значения. Кононов и Гончаренко сейчас решают свои задачи, а футболисты проводят ограниченное количество времени на поле. «Спартак» в поединке с «Ростовом» допустил в обороне слишком много оплошностей, а ЦСКА смотрелся с «Краснодаром» поинтереснее.

Фора «0» на «армейцев» за 1.94 выглядит достаточно надёжным вариантом с минимумом риска. Игра пойдёт на три результата, а сделанный выбор приведёт к убыткам только в случае победы красно-белых.

Кононов пытается ставить команде обещанный футбол со стеночками и забеганиями, но на это нужно слишком много времени. Исполнители, находящиеся в распоряжении Гончаренко, усваивают требования своего наставника куда быстрее.

Из-за громкой вывески и статуса дерби букмекеры ожидают далеко не проходной поединок с точки зрения борьбы и стыков. Например, тотал жёлтых карточек меньше 2,5 доступен за двойку. Да, многие игроки могут недолюбливать друг друга, однако травмы или жёсткие подкаты никому не нужны.

Матч Спартак» — ЦСКА в любом состоянии и на любом турнире будет принципиальным, но преувеличивать потенциальный градус борьбы всё же не стоит. Предсезонная подготовка проводится для набора формы, а не вылета на долгий срок. Сами футболисты всё прекрасно понимают, поэтому вряд ли мы увидим сечу и искры, летящие со всех сторон.

В одной из букмекерских контор доступна любопытная линия на гол, пропущенный между ног. Данный вариант идёт за сумасшедший коэффициент 8,4, и для тех, кто ставит ради развлечения, предложение может оказаться привлекательным. В товарищеских матчах случается всякое, и даже вратари порой находятся далеко не в лучшей форме.

Ставка на матч «Спартак» — ЦСКА

«Спартак» в поединке с «Ростовом» выглядел неубедительно. Кононову нужно много времени для построения своего футбола, а у Гончаренко в этом плане дела обстоят куда лучше. Фора «0» на ЦСКА за 1.94 в качестве основной ставки нас устраивает. Тотал жёлтых карточек меньше 2,5 идёт за двойку, и здесь также есть о чём задуматься. Вывеска громкая, но турнир товарищеский, включать жёсткость особого смысла нет.

Ставка №1: победа ЦСКА с форой «0» за 1.94.

Ставка №2: тотал жёлтых карточек меньше 2,5 за 2.

Ставка №3: мяч влетит между ног вратаря за 8.4.

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