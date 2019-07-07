Турция – Беларусь, Куба – Словения. Прогнозы на Challenger Cup

Словения завоюет место в Лиге наций, но помучается с Кубой. 7 июля на Challenger Cup в Любляне определится победитель.

В 18:30 мск начнётся матч за 3-е место между Турцией и Беларусью, а в 21:30 мск начнут выяснять отношения Куба и Словения.

Прогноз матча Турция – Беларусь (7.07.2019)

Турки вчера не смогли дожать Кубу, хотя шансы были. Равная получилась игра, после эйса Субаши у команды Турции на тай-брейке даже было 6:5, но затем доигровщик сам и наошибался. То ли усталость накрыла, то ли занервничали и пасующий Экши, и сам Субаши, но один пасовал, пожалуй, слишком быстро, а другой выходил на мяч совершенно не туда. Цепная реакция пошла после ошибок опытных: Лагумджия не нашёл руки блокирующих в атаке, Гюльмезоглу не смог отыграться от блока.

Сборная Беларуси вчера показала, наверное, свой максимум, дали подопечные Виктора Бекши бой Словении. При этом не попал в игру Родион Мискевич, но заменивший его Кудряшов сыграл очень прилично. Во втором сете Словении повезло: мяч на сетболе от троса упал отвесно, третью партию Беларусь начала со счёта 9:5, но затем на подачу вышел Клемен Чебуль, и из белорусов будто выпустили воздух. 2,5 сета достойно, затем Словения все же завелась.

Кому нужнее бронза? Думаю, что будет упорная борьба. Разочарование больше у турков, но команда у них помастеровитее. Напомню, что меньше месяца назад в финале Евролиги Турция победила без особых проблем со счётом 3:0.

Ставки на матч Турция – Беларусь (7.07.2019)

Турки посильнее, но разочарованы непопаданием в финал турнира. С другой стороны, у них было примерно на 3 часа больше на восстановление. Если говорить о победителе, то, скорее всего, это будет сборная Турции.

Но в то же время не думаю, что турки смогут выиграть всухую. Они разочарованы, а для Беларуси третье место на таком турнире – успех. Поэтому один сет команда Бекши взять должна. Не вижу здесь вариантов с нормальным коэффициентом для ставок, такой матч лучше пропустить. Поэтому давайте попробуем взять победу Турции со счётом 3:1 за 3.37.

Ставка: победа Турции со счётом 3:1 за 3.37.

Прогноз матча Куба – Словения (7.07.2019)

Кубинцы удивляют тем, что довольно спокойно выдерживают концовки. За исключением первого сета против Турции эта команда уверенно выиграла у более опытного соперника три концовки. Мощно. И отличный стимул побороться сегодня за место в Лиге наций. А ведь скоро в состав вернутся три опытных игрока во главе с Симоном!

Словения пока оставляет впечатление команды, которая, как будто, играет с ощущением своего превосходства. Начинают очень слабо, затем героически преодолевают трудности и дожимают соперника.

Мне не нравится выбор Джулиани Грегора Ропрета как основного пасующего, Винчич кажется куда более мастеровитым, да и сыгран он со всеми нападающими. Но пока всё хорошо, что хорошо заканчивается.

Сегодня словенскому блоку будет непросто, высота съема у кубинцев впечатляющая. Непросто будет и на приёме: Беларусь 2,5 сета просто доминировала, терроризировала своей подачей и либеро, и доигровщиков. У Кубы подача не слабее.

И всё же словенцы должны победить. Опыт должен сыграть свою роль, да и зал должен поддавить неопытных кубинцев. Они пока играли в пустом «Стожице», а сегодня он будет полон. Сборная Словении не зря забирала к себе этот турнир, Лига наций – их цель. Легко не будет, но Словения победит.

Ставки на матч Куба – Словения (7.07.2019)

Исходя из того, как играла Словения с Турцией и Беларусью, вполне можно рассматривать ставку на победу Кубы в первом сете за 2.69. Словенцы долго запрягают. Если же говорить об итоговом результате, то здесь предлагаю уже традиционную ставку на победу Словении с форой по сетам (-1.5) за 1.70.

Ставка: победа Словении с форой по сетам (-1.5) за 1.70.

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