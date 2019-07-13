«Крылья Советов» — ЦСКА. Прогноз: Акинфеев в Самаре не пропустит

14 июля в матче первого тура РПЛ «Крылья Советов» на стадионе «Самара Арена» в Самаре сыграют с ЦСКА. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: сделать ставку на победу красно-синих можно с коэффициентом 1.90.

Анализ матча «Крылья Советов» — ЦСКА (14.07.2019)

Обе команды несильно изменились за межсезонье. ЦСКА отпустил Абеля Эрнандеса, выкупил Влашича с Дивеевым, сохранил Фернандеса, а единственное значимое изменение случилось в центре обороны: договориться с Родриго Бекао не получилось, но вместо него арендовали Звонимира Шарлию.

На предсезонном турнире в Австрии «армейцы» очков не набрали, хотя нельзя сказать, что они играли из рук вон плохо. Скорее, дело в невезении и слабой реализации. Матч с «Краснодаром» получился равным и всё решил гол после «стандарта», со «Спартаком» отличился судья (пришлось долго играть вдесятером, что повлияло на результат).

Откровенно не удалась только встреча с «Ростовом» (1:2), где действительно было много брака и обрезов, а второй тайм выдался совсем вялым. Но предсезонные титулы ЦСКА не интересуют, так что убойного футбола в конце июня никто и не ожидал. Красно-синие набирали форму непосредственно к старту турнира. И, похоже, добились желаемого.

По крайней мере, завершающий матч предсезонки они провели на принципиально ином уровне. «Рубин» в близком к оптимальному составе не создал за 90 минут ровным счётом ничего. Москвичи вели игру от начала до конца, прессинг работал, моменты создавались. Дело закончилось разгромом (4:0).

В связи с этим шансы подопечных Виктора Гончаренко смотрятся здорово. Прошлой весной самарцы больше мучились, чем играли в футбол. За 11 последних туров они набрали всего четыре очка, а единственная победа (1:0 над «Рубином») случилась благодаря чудо-удару Антона Зиньковского. Логичным итогом провального отрезка стали стыковые матчи.

Состав «Крыльев Советов» за межсезонье точно не стал сильнее. Приобретались и брались в аренду в основном средние игроки, а также футболисты под ротацию. Самый громкий трансфер — прошедший пик Дмитрий Комбаров. Мяч над штрафной площадью он поднимет, но велосипед не изобретёт.

В общем, П2 за 1.90 смотрится нормально. Но есть и другой вариант — «Крылья Советов» не забьют за 2.06. В семи предыдущих домашних матчах с ЦСКА самарцы отличились всего дважды. И оба раза, кстати, проиграли. С атакой у подопечных Миодрага Божовича по весне были большие проблемы, так что Игорь Акинфеев вряд ли окажется загружен работой.

Ставки на матч «Крылья Советов» — ЦСКА

Прошлой весной самарцы больше мучились, чем играли в футбол. За 11 последних туров они набрали всего четыре очка, а единственная победа (1:0 над «Рубином») случилась благодаря чудо-удару Антона Зиньковского. Возьмём «Крылья Советов» не забьют за 2.06.

Ставка: «Крылья Советов» не забьют за 2.06.

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