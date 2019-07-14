США – Россия, Бразилия – Польша. Прогнозы на Лигу наций

Россия сыграет в финале Лиги наций. И у нее есть шансы.

«Финал шести» мужской волейбольной Лиги наций завершится сегодня. В 23:00 мск 14 июля матч за бронзу начнут команды Бразилии и Польши, а в 2:00 мск 15 июля Россия и США определят победителя турнира.

Прогноз матча Бразилия – Польша (14.07.2019)

Ставки на матч за бронзу – занятие вообще бесперспективное, поэтому настоятельно рекомендую просто посмотреть этот матч. Однако прогноз надо оставить, поэтому давайте попробуем.

Сборная Польши вчера проиграла России 1:3, а должна была и 0:3. Лишь провал в концовке 2-го сета у россиян и небольшой кураж помогли полякам. В целом, ребят уже разобрали и им все сложнее. Фактор неожиданности отпал.

Этот состав зависим от игры Бартоша Бедноржа. Кволек никогда не был гением атаки, диагональные тоже, скорее, подыгрывают. Вчера Беднорж неплох был 1,5 сета. В остальное время шансов особых не было у поляков.

Бразильцы выдали свою лучшую игру в полуфинале, но все же не смогли дожать американцев. Интересно, что Ренан дель Зотто не боится усаживать лидеров на скамейку: так, вчера в старте не вышел Бруно. Конечно, обидно должно быть бразильцам, могли они попасть в финал.

Игра за 3-е место – всегда вопрос мотивации. Думаю, что у Польши её должно быть побольше. От них никто ничего не ждал, получится привезти медали – здорово. Второй момент – Бразилия отыграла 10 сетов за 2 дня, да и закончила свой полуфинал намного позже. Правда, не будем забывать о реваншистских настроениях. Все-таки первое поражение не должно забываться.

Ставки на матч Бразилия – Польша (14.07.2019)

Мастерства у Бразилии побольше, но поляки свежее, моложе. Им больше нужна бронза. Я настоятельно рекомендую исключить этот матч из своих ставок, но если здесь что-то играть, то победу Польши. Коэффициент 2.90 – хороший вариант.

Ставка: победа Польши за 2.90.

Прогноз матча США – Россия (15.07.2019)

Наши ребята показали вчера хороший волейбол. За исключением одного провала отыграли хорошо, по игре там было вчера 3:0 без вариантов для соперника.



В порядке был Виктор Полетаев, у Егора Клюки из 19 очков 10 – брейковые. 5 эйсов. Превосходные цифры. Отмечу и Ивана Яковлева, 15 очков для центрального – гроссмейстерский показатель.

Американцы же вытащили себя буквально за волосы в матче с Бразилией. Развалился у них прием, поплыл Аарон Расселл, Тэйлор Сандер тоже порой ошибался немыслимо. В этот момент лидером себя проявил Мэтт Андерсон, забил почти все в 4 и 5 сете. Ну и угадал Спироу с заменой, выпустив Джеффри Джендрика. Центральный добил бразильцев своим планером и защитой в пятой партии.

Победа достигнута, но сил американцы затратили много. Но в плане опыта решающих матчей и своей площадки у них, конечно, есть преимущество.

Ставки на матч США – Россия (15.07.2019)

Гадать здесь на исход не вижу резона. Все будет зависеть от психологии. Если россияне смогут на какой-то момент забыть о результате и просто получить удовольствие от своей игры, победа от них никуда не денется. В противном случае Лигу наций выиграет, скорее всего, сборная США. Букмекеры ведут её фаворитом, это оправданно.

Давайте сыграем здесь ТБ 182.5 очка за 1.90. Финалы должны быть длительными и увлекательными. Поэтому с чистой совестью берем верх и наслаждаемся решающим поединком. Удачи нашим парням!

Ставка: ТБ 182.5 очка за 1.90.