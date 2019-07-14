«Локомотив» — «Рубин». Прогноз: Гилерме не пропустит от казанцев

14 июля в матче первого тура РПЛ «Локомотив» на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве сыграет с «Рубином». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: сделать ставку на победу «железнодорожников» можно с коэффициентом 1.42.

Анализ матча «Локомотив М» — «Рубин» (15.07.2019)

В этом матче трудно рассмотреть что-то кроме победы фаворита. «Рубин» испытывает проблемы с финансами, что сильно сказывается на комплектации и эмоциональном состоянии. Состав за межсезонье изменился очень сильно, но из всей массы переходов лишь два-три внушают доверие.



Курбан Бердыев по весне умело маскировал недостаток индивидуального мастерства футболистов. Команда играла неровно, но порой показывала вполне достойный футбол. Очки казанцы худо-бедно набирали, сумев без лишней суеты финишировать в середине таблицы и обойтись без стыковых матчей.



Теперь расклад стал ещё хуже, а потому перспективы выглядят более чем мрачно. Состав за межсезонье точно не усилился, а только начинающий тренерский путь Роман Шаронов — это и близко не Бердыев (при всём уважении к игровому опыту и заслугам Романа). Финиш в топ-10 на таком фоне станет очевидным успехом.



Если всё пойдёт нормально, команда добавит по ходу сезона: Шаронов набьёт шишки, футболисты улучшат взаимопонимание и сыграются. Но именно старт сезона в любом случае обещает быть для казанцев жутко тяжёлым. Календарь сложный, состав сильно изменился, тренер — новичок.



Основной шанс «Рубина» сейчас — функциональная готовность и «стандарты». Потому что требовать в нынешних условиях симпатичной атаки и обилия моментов нереально, а вот выжимать максимум из «физики» и штрафных с угловыми — совсем другое дело. Проблема лишь одна — «Локомотив» этим вряд ли удивишь.

Мы видели подопечных Юрия Сёмина в матче за Суперкубок России против «Зенита»: на старте сезона они сами кого хочешь перебегают. Оборона на «стандартах» у москвичей на уровне, а навесы ловко считывает агрессивный на выходах (и переговорах по контракту) Гилерме. Плохая подача в его штрафную часто становится началом контратаки.



Судя по всему, у гостей в лучшем случае будет 2-3 полумомента за весь матч. В контрольном матче с ЦСКА (0:4) казанцы не создали ровным счётом ничего, а защита «Локо» нынче явно не хуже. Раз так, стоит рассмотреть варианты «Рубин» не забьёт за 1.70 и П1 всухую за 2.15.



Между прочим, казанцы в пяти предыдущих играх с «железнодорожниками» так и не сумели отличиться.

Ставка посмелее — П1 с форой "-1,5" за 2.45. Всё же шансы москвичей на уверенную победу с учётом разницы в классе и своего поля явно не ниже 40%. Также трудно понять, почему гол Фёдора Смолова идёт за 2.70. Скромная защита «Рубина» имеет проблемы с сыгранностью, моменты у него точно будут.

Ставки на матч «Локомотив М» — «Рубин»

Мы видели подопечных Юрия Сёмина в матче за Суперкубок России против «Зенита»: на старте сезона они сами кого хочешь перебегают. Оборона на «стандартах» у москвичей на уровне, а навесы ловко считывает Гилерме. Судя по всему, у гостей в лучшем случае будет 2-3 полумомента за весь матч.



Ставка №1: «Рубин» не забьёт за 1.70.



Ставка №2: победа «Локомотива» с форой "-1,5" за 2.45.



Ставка №3: гол Фёдора Смолова за 2.70.

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