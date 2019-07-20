«Динамо» — «Рубин». Прогноз: у Шунина с Дюпиным будет много работы

21 июля в матче второго тура РПЛ «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена» им. Льва Яшина в Москве сыграет с «Рубином». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: сделать ставку на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.87.

Анализ матча «Динамо М» — «Рубин» (21.07.2019)

Обе команды произвели более чем приятное впечатление в первом туре, но в итоге остались без победы и закончили с одинаковым счётом 1:1. «Динамо» не дотерпело в Туле и вновь умудрилось схватить ничью на ровном месте, а «Рубин» неожиданно тормознул «Локомотив» на его поле.



Бело-голубые могли заканчивать встречу с «Арсеналом» к 20-й минуте, количество созданных возможностей позволяло. Столь бодрым дебютом они балуют болельщиков нечасто. Но беда осталась той же — ужасная реализация. Марков и Луценко команду покинули, но моменты продолжают запарываться по прошлогоднему графику.

Рамиль Шейдаев никогда не отличался убойной реализацией, что и доказал неделю назад. Вариантов впереди практически нет (покупка качественного форварда пока не состоялась), а потому во втором туре вполне возможно увеличение игрового времени Вячеслава Грулёва. В Туле он появился на поле лишь на 87-й минуте.



Вторая проблема «Динамо» — непреодолимое желание в любой непонятной ситуации прижаться к своей штрафной и сыграть по счёту. Стартовые 50-55 минут с «Арсеналом» получились очень крепкими, а вот дальше пассивность и отсутствие контригры помогли хозяевам поймать ритм.



Замены Кардозу и Юсупова проблему не решили: острота у ворот Шунина возникала всё чаще. С учётом привычного невезения подопечных Дмитрия Хохлова, конец в таких условиях был предсказуем. И в матче с «Рубином», несмотря на скромный состав соперника, повторения подобно ситуации допускать нельзя.



Дело в том, что казанцы не склонны к излишней скромности. В игре с «Локомотивом» они спокойно забирали мяч на довольно продолжительные отрезки и прощупывали оборону противника позиционными атаками. Временами получалось крайне симпатично. Давать такой команде поймать волну и поверить в себя — не лучшая идея.



В связи с этим можно рассмотреть довольно экзотичную ставку — «Рубин» будет владеть мячом больше 43,5% времени за 1.85. Во-первых, казанцы приятно удивили стремлением к игре в мелкий пас и аккуратным обращением с мячом — похоже, парковать автобус при равном счёте они не станут. Кроме того, если «Динамо» откроет счёт (что вполне вероятно), гостям придётся забирать инициативу.



Любопытно, что букмекеры совсем не верят в атакующие возможности обеих команд. И вроде бы это логично — пять предыдущих очных встреч соперников получились низовыми. Но нынешний «Рубин» старается играть смелее (терять всё равно нечего) и хорошо готов физически, а бело-голубые вообще не имеют особых проблем с созиданием — только с реализацией.



Плюс фактор первого домашнего матча сезона с большим количеством известных гостей тоже способен сказаться. Голов, может, вновь будет по минимуму (хотя обе забьют за 2.33 стоит рассмотреть), но предпосылок к вялой и унылой игре немного. Команды играющие, газон хороший, болельщиков много. Нам нравится ТБ 7,5 удара в створ за 1.91 и ИТБ «Динамо» 4,5 удара в створ за 1.93. В первом туре бело-голубые потревожили чужого вратаря восемь раз, а казанцы — пять.



В порядке бреда можно взять пенальти за 3.20. На матче наконец-то будет использоваться VAR, что упростит задачу судей при попадании мяча в руку или падении в штрафной площади. Как правило, во встречах, на которых работает видеоассистент рефери, 11-метровые назначают чаще. Игру рассудит Виталий Мешков, в первом туре он уже поставил пенальти в Грозном.

Ставки на матч «Динамо М» — «Рубин»

Голов, может, вновь будет по минимуму, но предпосылок к вялой и унылой игре немного. Команды играющие, газон хороший, болельщиков много. Нам нравится ТБ 7,5 удара в створ за 1.91 и ИТБ «Динамо» 4,5 удара в створ за 1.93. В первом туре бело-голубые потревожили чужого вратаря восемь раз.



Ставка №1: «Рубин» будет владеть мячом больше 43,5% времени за 1.85.



Ставка №2: ИТБ «Динамо» 4,5 удара в створ за 1.93.



Ставка №3: пенальти за 3.20.

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