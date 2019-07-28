«Барселона» или «Реал»? «Сливочных» глоров ждёт ужасный сезон в Примере

В Примере сезона-2018/19 мадридский «Реал» представлял собой жалкое зрелище. Для большинства клубов мира третья строчка в одном из сильнейших национальных первенств планеты означала бы несомненный успех, но для «сливочных» результат стал полной катастрофой. Вернувшийся Зидан за короткие сроки не смог изменить ситуацию. Рамос и компания проиграли в 12 матчах, пропустили 46 мячей и отстали от «Барселоны» на 19 очков.

В межсезонье Флорентино Перес попытался восполнить потерю Роналду и смог приобрести Азара у «Челси». В квалификации бельгийца сомневаться не приходится, а вот другие покупки «сливочных» вызывают вопросы о соответствии амбициям топ-клуба.

«Барселона» не сидела сложа руки. Каталонцы также совершили несколько трансферов, из которых выделяются Гризманн и де Йонг. Сине-гранатовые выглядели сильнее не только на поле, но и на рынке. У «Реала» действительно мало шансов, чтобы в ближайшее время переломить тенденцию и доминировать в споре с вечным соперником.

Перед стартом Примеры букмекеры подготовили сразу несколько интересных предложений на статистическую линию двух грандов по итогам национального первенства. Во всех значимых компонентах «Барселона» впереди, но сюрпризы исключать не стоит. У каталонцев слишком многое зависит от Месси, и даже в Испании без великого аргентинца у сине-гранатовых могут возникнут проблемы. Рассмотрим наиболее любопытные ставки.

Тотал побед

По итогам Примеры сезона-2019/20 эксперты с равным коэффициентом 1.85 выставляют тотал побед «Барселоны» на отметке 27,5, а на «Реал» дают лишь 23,5. Аналитики предполагают, что каталонцы добудут примерно на четыре виктории больше, нежели «сливочные». В прошлом сезоне сине-гранатовые оказывались сильнее соперников в Испании в 26 матчах, а «королевский клуб» брал верх в 21 случае. Очевидно, специалисты оптимистично настроены по отношению к обеим командам.

Тотал забитых голов

Здесь потенциальное преимущество «Барселоны» выглядит ещё более впечатляюще. «Реал» уже без Роналду, Бэйл давно списан, Винисиус пока не тянет на роль лидера, а тот же Азар не похож на машину по реализации моментов. У каталонцев фактор Месси уже всё перевешивает, Суарес всё ещё хорош, добавился Гризманн. К тому же, хотя бы один из связки Коутиньо – Дембеле может начать оправдывать авансы.

За тот же коэффициент 1.85 в обе стороны букмекеры дают тотал забитых мячей сине-гранатовых на отметке 96,5, а на «сливочных» планка установлена на уровне 73,5 пункта. Разница в 23 мяча – это невероятно много для двух сопоставимых по возможностям клубам. В прошлом сезоне «Барселона» забила в Примере 90 голов, а «Реал» лишь 63. Эксперты снова верят в улучшение ситуации в стане испанских грандов.

Тотал пропущенных голов

Оборону «Барселону» часто и по делу критикуют, но на фоне «Реала» защитная линия Вальверде смотрится чуть ли не образцом надёжности. «Сливочные» недавно пропустили семь (а могли и больше десяти) в мадридском дерби на выставочном турнире, хотя не стоит делать слишком серьёзные вывод по фактически товарищескому матчу. Тем не менее у каталонцев есть ещё и тер Штеген, который выглядит значительно сильнее самоуверенного Куртуа, регулярно пропускающего между ног.

Тотал пропущенных голов «Барселоны» установлен на уровне 29,5 пункта, а в ворота «Реала» букмекеры ждут около 39,5 мячей. Коэффициент, разумеется 1.85 в обе стороны. Уже в третьем показателе подряд эксперты ожидают улучшения результатов испанских топ-клубов по сравнению с прошлым сезоном. В Примере сезона-2018/19 соперники огорчили сине-гранатовых 36 раз, а «сливочных» в 46 случаях.

Остальные тоталы

Если коротко пробежаться по другим интересным предложениям букмекеров, то мы увидим следующую картину:

— Тотал побед в 3 и более мяча. У «Барселоны» 10,5, у «Реала» 7,5.

— Тотал побед подряд. У каталонцев 6,5, у «сливочных» 4,5.

— Тотал жёлтых карточек. У «Барселоны» 70,5, у «Реала» 76,5.

— Тотал матчей без пропущенных голов. У каталонцев 16,5, у «сливочных» 10,5.

В предстоящем сезоне букмекеры ожидают доминирование «Барселоны» в споре с «Реалом», основываясь на предыдущих результатах и трансферной кампании.

Каталонцы выглядят более стабильным коллективом для набора очков на дистанции, а второй приход Зидана пока вызывает сплошные вопросы. Также отметим, что аналитики порой слишком оптимистичны по отношению к испанским грандам, чем мы можем воспользоваться.