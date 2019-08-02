«ПСЖ» — «Ренн». Прогноз: гастроли в Китае получатся на славу

3 августа «ПСЖ» на стадионе «Лунган — Универсиад Спортс Центр» в Шэньчжэне (Китай) сыграет с «Ренном» в матче за Суперкубок Франции. Букмекеры отдают явное предпочтение парижанам: поставить на победу «ПСЖ» в основное время можно с коэффициентом 1.32.

Анализ матча «ПСЖ» — «Ренн» (03.08.2019)

В прошлом сезоне «Ренн» сенсационно выиграл Кубок Франции, взяв первый трофей за почти 50 лет. И это была вовсе не та история, в которой середняку сильно везёт с турнирной сеткой. На пути к титулу красно-чёрные выбили всех тех, кто по итогам чемпионата Франции финишировал в топ-3. То есть играли они действительно с лучшими.



В 1/8 финала в большинстве удалось дожать «Лилль» (2:1), в полуфинале случилась бодрая победа над «Лионом» (3:2). Затем был финал, в котором скромный клуб получил 0:2 от «ПСЖ» к середине первого тайма, но нашёл в себе силы вернуться в игру, сравнял счёт и победил в серии пенальти со счётом 3-2.



Разница потенциалов команд очевидна. Достаточно сказать, что «Ренн» в минувшем розыгрыше Лиги 1 финишировал 10-м, причём по количеству очков был ближе к зоне вылета, чем к зоне Лиги чемпионов. Разумеется, парижане будут явным фаворитом встречи даже на фоне мыльной оперы с трансфером Неймара.



Матч за Суперкубок Франции довольно давно проводится за пределами страны, а китайский Шэньчжэнь примет его во второй раз подряд. Погода обещает быть примечательной: синоптики прогнозируют "+31" и ливневые дожди с грозами. Впрочем, жаркая погода вряд ли станет откровением для французских клубов.



«Ренн» летом не стал перетряхивать состав под Лигу Европы (финансовые возможности не те), однако совершил пару заметных трансферов: команду пополнил Флавьен Те, у «Торино» выкупили М’Байе Ньянга. «ПСЖ», в свою очередь, укрепил середину поля (Андер Эррера, Идрисса Гейе), а также усилился защитником Абду Диалло.



Игра будет близка к выставочной: Китай, самый старт сезона, не лучшая готовность соперников. «Ренн», например, в четырёх контрольных играх вообще ни разу не выиграл, хотя никаких серьёзных выводов по этому факту делать нельзя. Скорее всего, встреча получится рваной и неровной, причём мы вправе ожидать 3-4 гола.

Самый очевидный вариант — П1 через верх. В семи из восьми предыдущих очных встреч забивалось как минимум три мяча. Брать большие форы на парижан опасно из-за старта сезона и статуса матча (для «Ренна» он гораздо значимее), а вот П1 + ТБ 2,5 гола за 1.71 смотрится хорошо.



Вариант посмелее — П1 + обе забьют за 2.40. Красно-чёрные забивали «ПСЖ» в семи последних матчах — редкое достижение для середняка. Можно взять и классические «обе забьют», доступные за нестыдные 1.75.

Ставки на матч «ПСЖ» — «Ренн»

В семи из восьми предыдущих очных встреч забивалось как минимум три мяча. Брать большие форы на парижан опасно из-за старта сезона и статуса матча (для «Ренна» он гораздо значимее), а вот П1 + ТБ 2,5 гола за 1.71 смотрится хорошо. Вариант посмелее — П1 + обе забьют за 2.40. Красно-чёрные забивали «ПСЖ» в семи последних матчах.



Ставка: победа «ПСЖ» + ТБ 2,5 гола за 1.71.