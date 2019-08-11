Россия – Иран. Прогноз: путевка в Токио будет нашей

11 августа в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с Ираном. Победитель получит путевку на Олимпиаду в Токио. И этим победителем должна стать сборная России. Расскажу, почему.

Анализ матча Россия – Иран (11.08.2019)

Не удалось избежать проблем нашей команде в игре с Кубой, но итог – 3:0, и это главное. Мне не очень нравится, как выглядит связка Кобзарь – Полетаев, но решение Туомаса Саммельвуо однозначное, это – основной состав. Что ж, ему виднее. Доигровщики вчера отработали хорошо, центры – на «четверку», не больше, но это и не сильно нужно было в матче с Кубой. Видно, что пока не готов Мусэрский, его встраивают в состав команды, но по физическому состоянию Дима еще не готов. Но в общем и целом, состояние команды неплохое.



Что до Ирана, то они либо реально разобраны, либо умело шифруются. С Кубой откровенно отскочили, с Мексикой матч не показательный, но проблемы у персов возникли в третьей партии.

В этом сезоне, напомню, Иран Россию обыграл, да еще и в трех партиях в Лиге наций, но ссылаться на этот матч некорректно. Во-первых, встреча проходила в иранской Урмие, где хозяева по умолчанию играют намного сильнее. Во-вторых, тогда Туомас Саммельвуо бросил в бой молодых резервистов. Поэтому тут результат не показателен.



Конечно, Россия – фаворит. Пожалуй, преимущество у Ирана есть только на позиции связующего. В остальном наша команда сильнее. Кроме того, у россиян есть глубина состава во всех линиях, кроме доигровки. У Ирана как раз есть запасной доигровщик Манавинежад, а больше-то и выпустить Игору Колаковичу некого.



Конечно, иранцы не прочь отобраться на Олимпиаду уже сегодня, но даже если этого не случится – не беда. На азиатском отборе команда Колаковича явно сильнее любого из соперников. Поэтому путевка в Токио с вероятностью в 90% от Ирана никуда не денется.



Россия – фаворит, который подойдет к матчу с Ираном без намека на расслабленность. От этого и будем плясать. Думаю, что мужчины сделали выводы из недооценки, которая едва не обернулась провалом.

Ставки на матч Россия – Иран (11.08.2019)

Коэффициент 1.15 на победу России, конечно, немного завышен. Закладывают букмекеры домашние трибуны, делают скидку еще и на непонятную форму Ирана. Но играть стоит именно от победы России.



Предлагаю сыграть победу россиян с форой (-10.5) за 1.76. Коэффициент маловат, ну так и фора довольно небольшая. Любителям рисковать могу предложить фору побольше. Вполне допускаю, что в одной из партий преимущество команды Саммелвуо будет довольно большим, у Ирана есть проблемы с психологией вне родных стен. Удачи сборной России!



Ставка: победа России с форой (-10.5) за 1.76.