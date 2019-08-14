Прогнозы на The International 2019: чемпион не попадет в топ-6, победит Китай

15 августа утром в Шанхае начинаются матчи главного киберспортивного турнира этого сезона. Сильнейшие команды в дисциплине Dota 2 в течение двух недель будут вести борьбу за титул лучшей на планете и солидный призовой фонд, уже превысивший $33,000,000 – причем почти половину этой суммы заберут домой победители, в одночасье пополнив ряды долларовых миллионеров.

Без преувеличения можно сказать, что именно к этому старту команды шли весь сезон. Сильнее других на большинстве турниров выглядела европейская пятерка Team Secret, которая выиграла два из пять мейджор-чемпионатов и заняла первое место в общем зачете сезона. Чуть ниже расположились российская Virtus.pro и коллектив из Китая Vici Gaming, для которого чемпионат мира станет домашним.



Однако стоит помнить, что The International – уникальный турнир, на котором шансы фаворитов и «темных лошадок» немного уравниваются. У каждой из команд было больше месяца на подготовку, а на чемпионате мира обычно выявляется собственная мета, предугадать которую почти невозможно. В итоге лучший результат показывает тот, кто успеет лучше других подстроиться под основную стратегию.

Киберспорт более непредсказуем, чем традиционные виды спорта. В истории The International фавориты побеждают не чаще, чем средние коллективы, которым удалось поймать свою игру. Действующие чемпионы OG приезжали на первенство мира в Ванкувер в ранге аутсайдера, а ранее в финал TI пробирались китайские команды Wings Gaming и CDEC – хотя это был один из первых международных стартов и для тех, и для других.

Кто победит?

Главным фаворитом турнира прямо сейчас выглядит Team Secret, однако в успех европейской пятерки верится слабо. Слишком хорошо соперники готовы к встрече с командой Клемента Puppey Иванова, хотя букмекеры дают на ее победу в турнире самый низкий коэффициент 3.25.



Мы же советуем обратить внимание на китайские команды. The International впервые проходит в этой стране, где Dota 2 любят больше остальных игр, и представители Поднебесной точно намерены бороться за победу. После победы Wings Gaming в 2016 году китайским грандам очень не везло на TI, и сейчас им представилась самая реальная возможность получить Aegis of Immortal.

Колоссальная поддержка родных трибун, высокий уровень подготовки и, к слову, место в числе фаворитов – шансы Vici Gaming оцениваются чуть ниже, чем Secret (3.95). Одним из основных претендентов на титул выглядит и PSG.LGD (6.50). Наши эксперты уверены, что победит одна из этих команд, но мнения расходятся: кто-то ставит на более стабильных «вичи», кто-то верит в китайских парижан.



Так или иначе, Китай должен получить титул, причем удивить могут даже «темные лошадки» в лице RNG или Keen Gaming – малоизвестная команда из Поднебесной почти на каждом турнире умудряется прыгнуть выше головы и занять место в топе.



Ставка №1: Регион победителя – Китай (коэфф. 3.25)

Западные конкуренты

Конечно, о силе западных команд забывать не стоит, однако за день до старта The International 2019 будущими чемпионами специалисты видят разве что уже упомянутых Team Secret и российскую Virtus.pro. Еще несколько команд входят в число теневых фаворитов, которые могут «выстрелить» за счет магии The International, однако делать ставку на них было бы достаточно рискованно.

Чемпионы 2015 года Evil Geniuses в минувшем сезоне оставили за собой звание лучшей команды Северной Америки: однако это стоит связывать скорее не с яркими результатами, а с уровнем конкуренции в регионе. У себя дома «злые гении» безоговорочно лучшие, но на мировых турнирах – лишь одни из фаворитов.



Старый Свет же в этот раз представит целых шесть команд, но перспективы большинства из них достаточно туманны. Даже если Team Secret провалит турнир и не войдет в топ-3 (для этой команды даже четвертое место можно назвать катастрофой), забраться выше нее имеет шансы разве что Team Liquid.



«Кони» совсем недавно обновили состав и сразу же – на последнем мейджоре сезона в Москве – заняли второе место. Многие пророчили пятерке большое будущее, но на дистанции команда выглядит намного слабее «секретных» конкурентов. Скорее всего, Team Secret в любом случае покажет лучший результат для европейских команд. При этом стоит помнить, что Virtus.pro и NAVI относят к региону СНГ, поэтому в линии Европы их результаты учитываться не будут.



Ставка №2: Team Secret – лучшая команда Европы (коэфф. 1.90)

Темные лошадки

Продолжая тему противостояния в регионах, хотелось бы особенно поговорить о десанте из Юго-Восточной Азии. Остальные кластеры – помимо уже указанной Европы – либо совсем неочевидные, как Китай (поверьте, проваливать турниры в Поднебесной умеют), либо слишком очевидны. Даже принимая во внимание постоянные сюрпризы от The International, сложно представить, что NAVI в итоговой таблице окажутся выше Virtus.pro, а NewBee – выше Evil Geniuses.



На первый взгляд кажется, что среди SEA-команд тоже все ясно. TNC Predator ярко провела конец сезона и будет основной силой региона (1.50), Fnatic последний турнир в Москве отыграли отвратительно и будут в числе отстающих (3.50). Однако на дистанции Fnatic выглядят намного сильнее, а их провал в Москве легко связать с решением основных задач – к тому времени они уже получили инвайт на TI9 и явно экспериментировали.



Кроме того, перед The International «оранжевые» сделали важную замену, которая должна усилить команду: в кресло игрока сел хорошо понимающий команду тренер Ким DuBu Ду-Йонг, который весь сезон видел ошибки и недочеты в игре со стороны.

Вспомним и то, что оффлейнеру TNC Карло KuKu Паладу турнир в Китае придется играть под давлением. Полгода назад он был обвинен в расизме, после чего пропустил два важнейших турнира в Поднебесной – его просто не пустили в страну. Сейчас Kuku вряд ли сосредоточен на игровом процессе на 100%, порой размышляя о возможном свисте трибун и собственной безопасности. Это действительно серьезный фактор.

Ставка №3: Fnatic – лучшая команда Азии (коэфф. 3.50)

Как делать ставки на групповой этап The International 2019

В завершении хочется дать важный совет тем, кто только пробует себя в ставках на киберспорт и готов угадывать исход конкретных матчей. Ставить на групповой этап The International 2019 стоит с удвоенной осторожностью: киберспортсмены не видят большой разницы между первым и четвертым (равно как между пятым и восьмым) местом в группе, поскольку они влияют лишь на посев.



Поэтому на этой стадии фавориты много экспериментируют, не особо расстраиваются поражениям от аутсайдеров и берегут силы на плей-офф. Поэтому не стоит удивляться, что турнир выиграет команда, которая на старте турнира проиграла два матча подряд или еле-еле вышла в верхнюю сетку через переигровки. Да, киберспорт в этом плане немного легкомысленный.