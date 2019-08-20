Катержина Синякова – Анастасия Потапова. Прогноз: россиянка навяжет борьбу

20 августа в матче второго круга женского турнира категории International в Бронксе Катержина Синякова сыграет с Анастасией Потаповой. Букмекеры отдают явное предпочтение Синяковой: поставить на победу чешки можно с коэффициентом 1.46.

Потапова здорово проводит нынешний сезон. Она окончательно перебралась на уровень WTA и постепенно набирает обороты, поднимаясь в рейтинге. Сперва закрепилась в топ-100, затем неплохо выступила на нескольких турнирах. И вот теперь вплотную приблизилась к топ-70.

Для 18 лет дела идут недурно. Отдельно нужно отметить выступление на мейджорах. Во всех трёх случаях она доходила до второго круга. На Australian Open победила Полин Пармантье и уступила Мэдисон Кис, на Ролан Гаррос зачехлила саму Анжелику Кербер, а на Уимблдоне прошла Хиль Белен Тайхман и доставила трудности крепкой Петре Мартич (6:3, 3:6, 4:6).

Не хватает разве что финала на каком-нибудь мелком турнире. В 2019 году у Анастасии только полуфиналы Будапешта и Юрмалы, причём оба раза она проигрывала разгромно. В первом случае её остановила Маркета Вондроушова (0:6, 2:6), во втором – Анастасия Севастова (4:6, 2:6).

Возвращение на хард получилось средненьким. Россиянке удалось пройти квалификацию в Торонто, однако в первом же круге играть пришлось с Белиндой Бенчич. Швейцарка забрала матч одной левой, потому что её соперница ужасно подавала и много ошибалась. 4 эйса при 10 двойных, 48% попадания первым мячом – навязать борьбу с такими цифрами было сложно.

Потенциал Потаповой не вызывает сомнений. Она всегда пытается играть от себя и много атакует, но очевидные проблемы с хладнокровием и отсутствие опыта замедляют общий прогресс. Порой Анастасия чересчур форсирует розыгрыши и сама отдаёт матчи, срывая удар за ударом. Контроля над эмоциями и осмотрительности пока не хватает.

Тем не менее, уже сейчас это более чем неудобная теннисистка, в удачный день способная задавить любую за пределами топ-30. В первом круге она прошла находящуюся в слабой форме Элисон Ван Эйтванк (4:6, 6:4, 6:2). Долго искала подачу (шесть двойных и ноль эйсов), но всё же взяла себя в руки и во второй половине поединка выглядела сильно.

Синякова нехило пошумела на грунте, но остальную часть сезона проводит средненько. На хардовом покрытии у неё всего шесть побед в 16 матчах. В первом круге она уверенно прошла Ван Яфань и, конечно, идёт у букмекеров фаворитом, но лёгкой прогулки ожидать не стоит. Катержина сейчас нестабильна, а Потапова набрала неплохой ход. Проверим П2 с форой «+3,5» гейма за 1.90.

Ставки на матч Катержина Синякова – Анастасия Потапова

Потапова в удачный день способна задавить любую за пределами топ-30. Синякова нехило пошумела на грунте, но остальную часть сезона проводит средненько. На хардовом покрытии у неё всего шесть побед в 16 матчах. Вряд ли встреча закончится быстро.

Ставка: победа Потаповой с форой «+3,5 гейма» за 1.90.