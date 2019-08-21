«Эспаньол» — «Заря». Прогноз: «попугаи» в Барселоне не пропустят

22 августа в Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» «Эспаньол» сыграет с «Зарей» в первом матче заключительного квалификационного раунда Лиги Европы. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу испанского клуба можно с коэффициентом 1.28.

Анализ матча «Эспаньол» — «Заря» (22.08.2019)

Каталонцы попали в еврокубки впервые за 12 лет. Разумеется, после столь продолжительной паузы этот успех имел для клуба большое значение. «Эспаньол» по мере возможностей усилил состав, но уже в августе лишился лидера атаки – «Бетис» активировал опцию выкупа в контракте форварда Борхи Иглесиаса.



Потеря более чем значимая, так что «попугаям» наверняка потребуется время, чтобы перераспределить роли и функции в нападении. В первом туре Примеры они уже успели проиграть по всем статьям в родных стенах, но соперник был грозный – обновленная «Севилья» (0:2).



В защите «Эспаньол» смотрелся неплохо и мало что позволял, а вот впереди ничего не придумал. После первого пропущенного мяча хозяева пошли вперёд, однако весь атакующий арсенал ограничился навесами. От угловых «Севилья» отбилась, на «втором этаже» не уступила. И этого хватило с запасом.



Разумеется, «Заря» сейчас заметно слабее, так что котировки букмекеров кажутся логичными. Подопечные Виктора Скрипника эпизодами показывают симпатичный футбол, но находятся только в начале становления. Через 2-3 месяца команда наверняка добавит и выйдет на другой уровень, но на данный момент по качеству футбола она сильно уступает.



Обе команды стартовали в квалификации Лиги Европы со второго раунда. «Эспаньол» сопротивления не заметил – четыре победы в четырёх матчах, во всех случаях забивалось по три-четыре гола. Пострадали исландский «Стьярнан» (4:0, 3:1) и швейцарский «Люцерн» (3:0, 3:0).



Украинский клуб двигался не так уверенно, однако на конечном результате это не сказалось. Во втором раунде прошли черногорскую «Будучность» (3:1, 1:0), в третьем дожали неуступчивый софийский ЦСКА. В Болгарии соперники обменялись голами, а в Запорожье единственный мяч был забит на 90-й минуте, когда терять гостям было нечего.



Лобовая победа испанцев оценивается унылым коэффициентом 1.27, так что придётся выкручиваться. «Попугаи» наверняка будут владеть территорией, но уход ключевого форварда рискует сказаться на результативности. Защита у хозяев хороша, да и пропускать на своём поле в двухматчевом противостоянии опасно, так что «Заря» не забьёт за 1.72 и П1 всухую за 1.97 смотрятся нормально.

Также стоит изучить победу «Эспаньола» через низ (например, П1 + ТМ 3,5 мяча за 1.96) и верх хозяев по угловым. Каталонцы не стесняются играть флангами и активно используют навесы. ИТБ 6,5 углового «Эспаньола» за 1.65 или П1 по угловым с форой «-3,5» за 1.74 – это интересно.

Ставки на матч «Эспаньол» — «Заря»

«Заря» сейчас заметно слабее, так что котировки букмекеров кажутся логичными. «Попугаи» наверняка будут владеть территорией, но уход ключевого форварда рискует сказаться на результативности. Защита у хозяев хороша, да и пропускать на своём поле в двухматчевом противостоянии опасно.



Ставка №1: «Заря» не забьёт за 1.72.



Ставка №2: победа «Эспаньола» + ТМ 3,5 мяча за 1.96.



Ставка №3: победа «Эспаньола» по угловым с форой «-3,5» за 1.74.