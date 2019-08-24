«Борнмут» — «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Прогнозы на АПЛ

25 августа на стадионе «Виталити – Дин Корт» «Борнмут» в матче третьего тура АПЛ встретится с «Манчестер Сити». Поставить на победу «горожан» можно за 1.22, виктория «вишен» оценена коэффициентом 14.0. Чуть позже на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» одноимённый клуб сразится с «Ньюкасл Юнайтед». Успех «шпор» доступен в букмекерских конторах за 1.29, а на «сорок» дают 12.0.

Прогноз матча «Борнмут» — «Манчестер Сити» (25.08.2019)

К третьему туру АПЛ «Борнмут» и «Манчестер Сити» подходят с одинаковым количеством очков, кто бы мог подумать. Команду Хосепа Гвардиолы словно кто-то проклинает в поединках с «Тоттенхэм Хотспур», из-за чего «горожане» страдают в противостоянии с колючим и упрямым противником.



У недавнего финалиста Лиги чемпионов «Манчестер Сити» выиграл 24:3 по ударам и 13:2 по угловым, но соперник чудом отскочил, частично благодаря системе VAR. Каких-либо серьёзных корректировок Гвардиоле вносить не требуется. Игра у команды поставлена, моменты создаются регулярно, нужно лишь чуть более внимательно относиться к создаваемым шансам.



«Борнмут» в нынешнем сезоне постарается закрепиться в середине турнирной таблицы, и четыре набранных очка в двух стартовых турах сильно помогут скромному коллективу. Не менее важен и тот факт, что «вишни» на выезде разобрались с аутсайдером первенства, нанеся «Астон Вилле» обидное поражение. В ближайшем матче парней Эдди Хау ждёт разгневанный фаворит, от которого никуда не спрячешься.



«Манчестер Сити» вполне способен повторить то, что действующий чемпион АПЛ сделал в гостях с «Вест Хэмом», поэтому мы поставим даже на фору «-2,5» на гостей за 2.28. У «горожан» подавляющее превосходство во всех линиях, «Борнмут» противопоставит лишь отвагу, поддержку трибун и попытки скоростных контратак.



В прошлом сезоне Эдди Хау умудрился избежать разгромов с «Манчестер Сити», но сейчас фаворит в ярости после домашней осечки со «шпорами», поэтому «вишен» ожидает чудовищное испытание. У хозяев с травмами целая группа футболистов, кроме классического автобуса рассчитывать не на что. «Горожане» подберут ключи к чужой обороне и без шансов разнесут оппонентов.

Ставка на матч «Борнмут» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» тотально доминировал с недавним финалистом Лиги чемпионов, но чудом не добился победы. Что после этого сделают «горожане» с куда менее сильным соперником? Скорее всего, разгромят. Фора «-2,5» на гостей за 2.28 нас полностью устраивает. «Борнмут» не сумеет выстоять.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой «-2,5» за 2.28

Прогноз матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл Юнайтед» (25.08.2019)

Про матч между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур» мы уже упомянули с точки зрения «горожан», но нельзя и не похвалить «шпор» за проявленный характер и стойкость. Практически любой клуб мира развалился бы под давлением команды Хосепа Гвардиолы, однако парни Маурисио Почеттино продолжили биться и получили ничью на чужом поле.



Теперь Кейн и компания могут облегченно вздохнуть, ведь один из двух сложнейших матчей во внутреннем первенстве уже позади. У «Тоттенхэма» постепенно восстанавливаются травмированные, что предоставляет больше возможностей тренеру при выборе состава. Теперь Маурисио Почеттино сможет не только использовать оптимальную схему, но и качественно усилить игру команды уже по ходу матча.



Спустя два тура АПЛ одним из главных разочарований старта сезона можно смело назвать «Ньюкасл Юнайтед». Руководство клуба не согласилось выполнять требования Бенитеса, и теперь команда становится явным претендентом на понижение в классе. Стив Брюс может наладить неплохую атмосферу в коллективе, но для достижения серьёзных результатов «сорокам» нужен более квалифицированный специалист.

«Ньюкасл» уступил дома «Арсеналу» 0:1, получил в гостях от «Норвич Сити» 1:3, поэтому фора «-1,5» на «Тоттенхэм» за 1.86 имеет высокие шансы на проход. Ничья, добытая «шпорами» в битве с «Манчестер Сити», придаст команде Маурисио Почеттино дополнительную уверенность. Кейн в полном порядке, Алли и Сон уже могут получить свои минуты, Моура и Ламела стали забивать, да и Эриксен остался в Лондоне.



Да, в прошлом сезоне «Тоттенхэм» оба раза выиграл с минимальным преимуществом, но тот «Ньюкасл» был более сыгранным и сплочённым коллективом. Сами «шпоры» за это время добавили с командной точки зрения и вышли на уровень мирового гранда. Парням Стива Брюса светит третье поражение подряд, а под давлением «сороки» вполне могут развалиться и пустить полную авоську.

Ставка на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл Юнайтед»

«Тоттенхэм» в приподнятом настроении после гостевой ничьи с «Манчестер Сити», а «Ньюкасл» полностью провалил старт нового сезона. «Сороки» уступили 1:3 даже «Норвич Сити», поэтому мы поверим в убедительную победу хозяев и возьмём фору «-1,5» на «шпор».



Ставка: победа «Тоттенхэм Хотспур» с форой «-1,5» за 1.86



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