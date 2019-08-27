Анастасия Потапова – Кори Гауфф. Прогноз: 15-летняя американка порадует публику

27 августа в матче первого круга женского одиночного разряда US Open Анастасия Потапова сыграет с Кори Гауфф. Букмекеры отдают небольшое предпочтение американской теннисистке: поставить на победу Гауфф можно с коэффициентом 1.70.
Анализ матча Анастасия Потапова – Кори Гауфф (27.08.2019)
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Потапова понемногу прибавляет: закрепилась в первой сотне рейтинга и потихоньку продвигается выше. Для 18 лет результат отличный. Время от времени удаётся зайти далеко на мелких турнирах, однако пока все взрослые успехи связаны исключительно с грунтовым покрытием.
Второй круг на Ролан Гаррос с громкой победой над Анжеликой Кербер, полуфиналы на турнирах категории International в Будапеште и Юрмале – самые позитивные моменты в 2019 году. А вот на харде всё не так радужно. В нынешнем сезоне она приняла участие в восьми турнирах на этом покрытии. И в шести случаях уступила в первом же круге.
На турнире в Торонто Анастасия по всем статьям проиграла Белинде Бенчич (2:6, 1:6): ужасающие проблемы с подачей, множество ошибок и слабость в затяжных розыгрышах. Зато в Бронксе удалось преодолеть первый раунд, отправив домой сильно сдавшую Элисон Ван Эйтванк (4:6, 6:4, 6:2).
Правда, уже во втором круге пришлось играть с Катержиной Синяковой. И в том матче не получалось ровным счётом ничего. Чешка брала на приёме 64% розыгрышей и не позволила сопернице выиграть ни единого гейма. При счёте 0:6, 0:3 россиянка отказалась от продолжения борьбы.
С жеребьёвкой US Open Потаповой очень повезло. Матч с Кори Гауфф – отличный шанс громко заявить о себе, ведь к нему будет приковано гигантское внимание. 15-летняя теннисистка стала открытием Уимблдона, выбив Винус Уильямс, Магдалену Рыбарикову и Полону Херцог. Остановить её смогла лишь Симона Халеп.
Естественно, американка получила от организаторов US Open уайлд-кард. Родная публика и определённый груз ожиданий обеспечат заметное давление. А в удачный день Потапова с её агрессивным и смелым теннисом способна дать жару даже крепкой сопернице.
Беда в том, что на хардовом покрытии удачные дни случаются у неё по большим праздникам. Россиянка наверняка будет крайне мотивированна, но подача у Гауфф стабильнее, да и темп на быстром покрытии она держит лучше. П2 за 1.70 или П2 с форой «-2 гейма» за 1.90 – неплохо.
Ставки на матч Анастасия Потапова – Кори Гауфф
Матч с Кори Гауфф – отличный шанс громко заявить о себе, ведь к нему будет приковано гигантское внимание. Беда в том, что на хардовом покрытии удачные дни случаются у Потаповой по большим праздникам. Россиянка наверняка будет крайне мотивированна, но подача у Гауфф стабильнее, да и темп на быстром покрытии она держит лучше.
Ставка: победа Гауфф с форой «-2 гейма» за 1.90.
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