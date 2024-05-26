«Эмполи» — «Рома»: букмекеры дали прогноз на матч чемпионата Италии

26 мая на стадионе «Карло Кастеллани» состоится матч 38-го тура итальянской Серии А «Эмполи» — «Рома». Начало встречи запланировано на 21:45 мск.

Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «синих» можно с коэффициентом 2.01. Шансы римлян оцениваются в 3.58. На ничью дают коэффициент 3.64.

Букмекеры ожидают, что матч «Эмполи» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют футболисты «Эмполи», сыграет коэффициент 1.19. Гол в исполнении «Ромы» доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе команды забьют» предлагают за 1.71.

«Эмполи» перед последним туром находится в зоне вылета чемпионата Италии, но сохраняет шансы на сохранение прописки в элите.