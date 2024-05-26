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«Порту» — «Спортинг»: букмекеры назвали фаворита финала Кубка Португалии

«Порту» — «Спортинг»: букмекеры назвали фаворита финала Кубка Португалии
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26 мая состоится матч финала Кубка Португалии «Порту» — «Спортинг». Начало игры запланировано на 19:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «львам»: поставить на победу лиссабонского «Спортинга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех «Порту» оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют «драконы», сыграет коэффициент 1.32. Гол в исполнении «львов» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Если обладателем Кубка Португалии станет «Спортинг», сыграет коэффициент 1.70. Это около 57% вероятности. Заключить пари на итоговый успех «Порту» предлагается за 2.15 (43%).

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