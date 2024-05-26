Букмекеры оценили шансы «Барселоны» обыграть «Севилью» в последнем матче Хави

26 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч 38-го тура испанской Примеры «Севилья» — «Барселона». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Это будет последняя игра сине-гранатовых под руководством Хави, который покинет пост главного тренера по окончании сезона.

Букмекеры не сомневаются в победе «Барселоны»: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.88. Это примерно 53% вероятности. Успех «Севильи» оценён экспертами в 4.12 (24%). Ставки на ничью принимаются за 4.21 (23%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют футболисты «Севильи», сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.