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«Эмполи» — «Рома»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч Серии А

«Эмполи» — «Рома»: прогноз Андрея Лаврентьева на матч Серии А
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Журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Серии А «Эмполи» — «Рома».

Ставка: победа «Эмполи» за 2.00.

«Эмполи» нужна победа, которая гарантирует сохранение места в Серии А. «Рома» решила задачу не опуститься ниже шестого места и теперь внимательно наблюдает за результатами «Аталанты» (пятое место которой отправит римлян в Лигу чемпионов).

Италия - Серия А . 38-й тур
26 мая 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Эмполи
Эмполи
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В предыдущем туре матч «Удинезе» — «Эмполи» завершился двумя пенальти (по одному в каждые ворота) и скандалом. К счастью для тосканцев, дисквалифицировали лишь одного футболиста (Грасси). У «Ромы» не будут играть дисквалифицированные Паредес и Лукаку.

«Эмполи» нужнее, поэтому он победит», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».

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