«Аталанта» — «Торино»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Серии А «Аталанта» — «Торино».

Ставка: победа «Аталанты» за 3.70.

Бергамаски удивили мир, разгромив в финале Лиги Европы «Байер» (3:0). Во второй половине сезона «Аталанта» оправдывает своё прозвище. Она божественна. Бергамаски проиграли только 3 из 19 последних матчей в чемпионате Италии и четыре раза сыграли вничью. Также они дошли до финала Кубка Италии, в котором уступили «Ювентусу» (0:1).

В финале Лиги Европы Миранчук не сыграл, но он получил игровое время в решающем матче Кубка Италии и помог Гасперини сохранить силы ведущих футболистов в преддверии встречи с «Байером». В минувшем туре Серии А с «Лечче» Алексей провёл на поле все 90 минут и записал на свой счёт голевой пас. Миранчук отдал рекордное количество передач под удар в чемпионате Италии с 2021 года — девять. Он наверняка получит игровое время в предстоящей встрече.

«Торино» победа нужна не меньше. «Быки» располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Они смогут попасть в еврокубки в том случае, если не спустятся ниже, а бергамаски закончат сезон на пятой строчке. «Гранатовые» топчутся на одном месте. Они твёрдо закрепились в середине турнирной таблицы. Иван Юрич так и не нашёл способ побороть нестабильность.

Поставить на победу «Аталанты» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. В чемпионате Италии победная серия «богини» насчитывает уже пять матчей. И грядущая встреча станет для неё последней на домашнем стадионе в этом сезоне.

У кого точно не должно возникнуть проблем с мотивацией, так это у Миранчука. Ему довелось провести в аренде в составе «быков» один сезон. Руководство «гранатовых» не сделало всего возможного для того, чтобы сохранить россиянина. Это предпосылка к тому, что сработает правило бывших.