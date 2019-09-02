Стэн Вавринка – Даниил Медведев. Прогноз: от россиянина потребуется подвиг

3 сентября в матче четвертьфинала мужского одиночного разряда US Open Стэн Вавринка сыграет с Даниилом Медведевым. Букмекеры отдают небольшое предпочтение швейцарскому теннисисту: поставить на победу Вавринки можно с коэффициентом 1.80.

Медведеву очень тяжело. Несмотря на молодость и крепость организма, выпавшая нагрузка чрезмерна. Три финала подряд привели к тому, что весь август играть пришлось без перерыва, а перед стартом US Open на отдых было около недели. Учитывая пятисетовый формат матчей, маловато будет.



Тем не менее выступление на мэйджоре в любом случае следует считать успешным. После тяжелейшего месяца 23-летний теннисист впервые на турнире «Большого шлема» вышел в четвертьфинал и обеспечил себе неплохой прирост очков в рейтинге. Ведь год назад он уступил Борне Чоричу в третьем круге.

Даниил выжал максимум из приятной сетки, которая досталась ему как пятому сеяному. Скромный индиец Праджнеш Гуннесваран, профильный грунтовик Уго Дельен, 37-летний Фелисьяно Лопес и Доминик Кёпфер из второй сотни рейтинга – это скорее не список соперников, а сытный сбалансированный обед.



Впрочем, начиная со второго круга у россиянина возникали трудности, во всех случаях он отдал по одному сету. Тяжесть в ногах с каждым разом ощущается всё сильнее, дискомфорт в мышцах беспокоит всё чаще, а мощнейшая подача на определённых отрезках пропадает. В таких условиях показывать цельный теннис невозможно.



Потому перепады и кажутся чем-то неизбежным. Но при этом нельзя не отметить, что в ключевых эпизодах Медведев дьявольски собран и эффективен. На пути к четвертьфиналу проблем могло бы быть гораздо больше, но ему удалось забрать все три тай-брейка. Два у Лопеса и один – у Кёпфера.



Любопытно, что два из них прошли в одну калитку, завершившись со счётом 7:1 и 7:2. В поединке с немцем это выглядело особенно красиво: четыре ярких и утомительных сета, сильное давление трибун – и безапелляционная игра Даниила. С точки зрения характера он несомненно сделал большой шаг вперёд.



Изначально четвертьфинал казался для истощённого теннисиста потолком, однако проблемы Джоковича с плечом изменили расклад. Серб снялся по ходу третьей партии в матче со Стэном Вавринкой. Швейцарец, конечно, очень хорош, но здоровому Ноле он всё же уступает. Так что шансы будут.



Вот и получается, что судьба даёт россиянину уникальный шанс. Редко кому выпадает возможность попасть в полуфинал мэйджора, не играя с представителями топ-20. Второго такого подарка в ближайшее время можно и не дождаться. Разумеется, всё упирается в физическую готовность и запас сил.



Опытный швейцарец любит и умеет играть матчи-триллеры, но после травмы колена не отличается стабильностью. Сетка у него тоже была приятная: Янник Синнер, Жереми Шарди и Паоло Лоренци плюс травмированный Джокович. При этом во всех матчах он испытывал трудности – отдал два сета и трижды играл тай-брейк.



Строго говоря, от Медведева требуется подвиг. Поединок с Кёпфером получился тяжелейшим и изобиловал длительными розыгрышами, а Вавринка отыграл в прошлом раунде два сета с хвостиком. Нужно найти в себе силы за короткий отрезок и выдать лучший матч на турнире, несмотря на три финала в августе и адскую усталость.



В такой ситуации подвигом станет даже не итоговая победа, а просто равный и красивый теннис. У Медведева на US Open сложились особые отношения с трибунами, и он наверняка их не разочарует. Попробуем сыграть по коэффициенту и возьмём две ставки – П2 за 2.10 и «в матче будет четыре сета» за 2.67.



Логика простая. Даниил явно наелся, но Вавринка после «Ролан Гаррос» выглядел средненько и на терминатора никак не тянул, да и единственная очная встреча осталась за россиянином – четыре партии на Уимблдоне-2017. На наш взгляд, линия должна быть равной, в районе 1.90-1.95 в обе стороны.

И второй момент – соперники близки по классу и отличаются упорством, трёх сетов им вряд ли хватит. А дойти до пятого может помешать усталость. У Медведева проблемы с мышцами, Вавринку порой беспокоит колено. ТБ 3,5 сета идёт за смешные 1.49, так что попробуем угадать точное количество.

Ставки на матч Стэн Вавринка – Даниил Медведев

Поединок с Кёпфером получился тяжелейшим и изобиловал длительными розыгрышами, а Вавринка отыграл в прошлом раунде два сета с хвостиком. Даниил явно «наелся», но Вавринка после «Ролан Гаррос» выглядел средненько, да и единственная очная встреча осталась за россиянином – четыре партии на Уимблдоне-2017. Сыграем по коэффициенту.



Ставка №1: победа Медведева за 2.10.



Ставка №2: в матче будет четыре сета за 2.67.