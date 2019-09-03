Роджер Федерер – Григор Димитров. Прогноз: маэстро отправит болгарина восвояси

4 сентября в матче четвертьфинала мужского одиночного разряда US Open Роджер Федерер сыграет с Григором Димитровым. Букмекеры отдают явное предпочтение швейцарскому теннисисту: поставить на победу Федерера можно с коэффициентом 1.10.

Федерер не зря говорил, что быстрый вылет в третьем круге турнира в Цинциннати от рук Андрея Рублёва (3:6, 4:6) может пойти ему на пользу. Адаптация к покрытию мэйджора немного затянулась, но курортная сетка дала возможность преодолеть стартовые раунды на одной ноге.



В первом круге маэстро одолел квалифая Сумита Нагала, во втором – Дамира Джумхура из конца первой сотни рейтинга. Те встречи прошли по предельно похожему сценарию: в обоих случаях он отдавал первую партию, но затем добавлял и уверенно сносил аутсайдеров с корта.

Впрочем, Роджер редко играет на полную мощность в матчах с откровенными пассажирами, тем более – на начальных стадиях. Дальше соперники пошли посильнее – сперва неуступчивый британец Даниэль Эванс, а затем входящий в топ-20 Давид Гоффен. Но тут никакой борьбы и близко не получилось.



Эванс забрал пять геймов, Гоффен – четыре. Швейцарец порхал над кортами как бабочка, полностью диктовал игру и практически не ошибался. С таким качеством тенниса ему определённо по силам выиграть US Open. Благо что Новак Джокович уже покинул турнир, а потому в полуфинале предстоит играть с Вавринкой или Медведевым.



Благо что соперник для четвертьфинала ТБШ более чем скромный. Когда-то Димитрову прочили большое будущее, но в последнее время о возвращении в топ-5 речи даже не идёт. Нынешний сезон болгарин полностью проваливает, умудрившись выпасть за пределы топ-50. В семи матчах до старта US Open он одержал одну победу.



Но в США Григору очень повезло. Для попадания в четвертьфинал хватило побед над средненьким Андреасом Сеппи, лаки-лузером Камилем Майхшаком из второй сотни рейтинга и юным Алексом де Минором. По всем раскладам, Димитрова ожидал вылет во втором круге от рук крепкого Борны Чорича, но тот отказался от выхода на корт.



Димитров похож на Федерера стилем игры, однако ощутимо уступает ему в классе. Особенно – в нынешнем состоянии. Все семь очных встреч (шесть из них – на харде) остались за швейцарцем, который за это время проиграл лишь два сета. Разница в общем уровне и текущей готовности сомнений не вызывает.



Задача у маэстро одна – поскорее расправиться с болгарином, чтобы хорошенько отдохнуть перед важным полуфиналом. В таких условиях дурака валять он не станет, а значит шансы соперника забрать хотя бы один сет невысоки. П1 с форой «-6,5» за 1.90 и ТМ 33 гейма за 1.91 смотрятся нормально.

Ставки на матч Роджер Федерер – Григор Димитров

Димитров дошёл до четвертьфинала благодаря снятию Чорича и слабым соперникам. Федерер набрал ход, отдав Эвансу и Гоффену девять геймов на двоих. Все семь очных встреч (шесть из них – на харде) остались за швейцарцем, который за это время проиграл лишь два сета.



Ставка: ТМ 33 гейма за 1.91.