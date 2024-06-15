Италия — Албания: ставка Игоря Семшова на игру группы B Евро-2024

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Италия – Албания.

Ставка: победа Италии с форой (-1.5) за 2.19.

«Разумеется, в этом матче есть явный фаворит и не менее очевидный аутсайдер. Сборная Италии — это гранд мирового футбола, а сборная Албании уже прыгнула очень высоко, пробившись в финальный раунд чемпионата Европы. При этом обе сборные вышли на Евро напрямую. Подопечные Лучано Спаллетти сделали это, как всегда, прагматично, а команда, которую тренирует бразилец Силвиньо, очень старалась и добилась нужного результата, даже играя вничью, например, с Фарерскими островами. Кстати, в рядах албанцев есть нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку и защитник «Локомотива» Марио Митай. В недавнем товарищеском матче албанцы одолели дома Азербайджан – 3:1. А Италия обыграла дома Боснию и Герцеговину – 1:0.

В 2022 году итальянцы также в контрольной игре выиграли у Албании в гостях – 3:1. А до этого дважды одолели их в отборе на чемпионат мира — 2018 — 2:0 и 1:0. Сегодня Италия тоже победит с разницей в два-три мяча и вряд ли пропустит хотя бы один мяч», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».