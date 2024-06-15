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Сербия — Англия: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024

Сербия — Англия: прогноз и ставки букмекеров на матч Евро-2024
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16 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 Сербия — Англия. Начало игры — в 22:00 мск.

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Букмекеры не сомневаются в победе «трёх львов»: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.48. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1480 рублей.

Победа сборной Сербии доступна за 7.50. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Аналитики сомневаются, что матч Сербия — Англия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96.

Если забьют сербы, сыграет коэффициент 1.80. Гол англичан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.08.

Ставки на победу Англии с форой (-1.5) принимаются за 2.25.

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