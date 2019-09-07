«Авангард» — «Торпедо». Прогноз: «ястребы» исправятся за провал с «Северсталью»

8 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Балашихе встретится с «Торпедо». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам льда: поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 1.56.

Анализ матча «Авангард» — «Торпедо» (08.09.2019)

«Авангард» великолепно начал сезон, одержав две выездные победы в основное время над сильными соперниками. Сперва перевернули ход встречи с ЦСКА (3:1), а затем выиграли в Хельсинки (3:1). В третьем периоде «Йокерит» действовал гораздо активнее, но «ястребы» выстояли и забили в пустые.



А вот первый домашний матч обернулся кошмаром. 1:5 на своём льду от крепкой, но скромной «Северстали» — это очень странный результат. Очевидно, что омичам после двух важных побед не хватило настроя и эмоций, потому что большую часть игры они провели непривычно пассивно и вяло.



Быстрый гол Кирилла Семёнова лишь дополнительно уверил хоккеистов в том, что дело в шляпе. Череповчане имели хорошие шансы сравнять счёт ещё до перерыва, однако подопечные Боба Хартли пропустили тревожный звоночек. В дальнейшем пропускать пришлось уже шайбы – их накопилось целых пять, причём четыре – в равных составах.

«Торпедо» пока играет крайне неровно. На определённых отрезках контуры просматриваются, удаётся ловко входить в зону через пас и неплохо двигать шайбу, но на данном этапе всё это случается эпизодически и может соседствовать с натуральными провалами. Потому команда играет скачками и урывками.



Матч с московским «Динамо» (2:3) получился равным, но пара сомнительных судейских решений и ошибка вратаря не позволили набрать очки. А вот выезд в Ригу закончился провалом (0:3): нижегородцы проспали два периода и включились только в концовке, когда терять было совсем нечего.



Затем случилась бойня с принципиальным соперником из Ярославля (4:3), которая полностью легла в привычный ритм. «Торпедо» вновь завалило дебют и горело 0:2, зато потом отгрузило «Локомотиву» четыре шайбы за 663 секунды. Все – в равных составах. Без валидола в концовке не обошлось, но первую победу в сезоне всё же отстояли.

По итогу мы имеем злого после обиднейшего поражения фаворита, желающего исправиться перед болельщиками за безволие в первом домашнем матче. И крепкого, но крайне нестабильного аутсайдера, который в трёх поединках выиграл лишь однажды, да и то у еле живого «Локомотива».



И второй момент. «Торпедо» проведёт четвёртую выездную встречу за шесть суток, то есть выиграть у «ястребов» конёк будет жутко сложно. В такой ситуации логично ставить на фаворита: П1 в первом периоде за 2.26, «гол в первые 10 минут» за 2.20 и ИТБ 3 шайбы «Авангарда» за 2.00. Пока «олени» пропускают ровно по три раза за игру.

Ставки на матч «Авангард» — «Торпедо»

Мы имеем злого фаворита, желающего исправиться перед болельщиками за безволие в первом домашнем матче. И крепкого, но крайне нестабильного аутсайдера, который в трёх поединках выиграл лишь однажды, да и то у еле живого «Локомотива». Плюс «Торпедо» проведёт четвёртую выездную встречу за шесть суток, то есть выиграть у «ястребов» конёк будет жутко сложно.



Ставка №1: победа «Авангарда» в первом периоде за 2.26.



Ставка №2: гол в первые 10 минут за 2.20.



Ставка №3: ИТБ 3 шайбы «Авангарда» за 2.00.